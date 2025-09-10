Porozumienie społeczne w Hucie Pokój. Restrukturyzacja wchodzi w nową fazę

Dwie spółki hutnicze z grupy Węglokoksu – Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje – zawarły porozumienie społeczne ze związkami zawodowymi Solidarność i Sierpień 80. To kolejny etap procesu restrukturyzacyjnego, który rozpoczął się w marcu tego roku. Jak podkreślił Węglokoks, umowa ma kluczowe znaczenie dla ustabilizowania sytuacji zakładów i przygotowania ich do inwestycji.

Zawarto porozumienie

Na mocy porozumienia Węglokoks występuje jako gwarant wsparcia finansowego dla obu spółek do czasu osiągnięcia wyznaczonych celów restrukturyzacyjnych. Zakłada ono konwersję części zadłużenia, oddłużenie i dokapitalizowanie, co ma stworzyć warunki do dalszego, stabilnego funkcjonowania zakładów.

Restrukturyzacja rozpoczęta w marcu obejmuje m.in. optymalizację kosztów i procesów w obu hutach, reorganizację majątkową oraz przekazanie części aktywów do Węglokoksu. Plan zakłada także rozbudowę infrastruktury produkcyjnej – w tym budowę nowej hali konstrukcji spawanych oraz modernizację linii technologicznych. Spółka podkreśla, że proces ma charakter rozwojowy i nie przewiduje zwolnień grupowych.

Kontynuacja ustaleń

Podpisana umowa jest kontynuacją wcześniejszych ustaleń i zapowiedzi, że restrukturyzacja obejmie kolejne podmioty. W najbliższym czasie planowane są decyzje dotyczące Walcowni Blach Batory oraz Huty Pokój SA.

W grudniu 2024 r. Węglokoks i spółki hutnicze informowały załogi o trudnej sytuacji finansowej. Podkreślano jednak, że mimo problemów spółka utrzymuje zaopatrzenie w surowce i respektuje uzgodnienia dotyczące zobowiązań. Dzisiejsze porozumienie wpisuje się w plan stopniowego uzdrawiania sytuacji i zapewnienia przyszłego rozwoju.

Grupa Węglokoks obejmuje m.in. Hutę Łabędy, Hutę Częstochowa, Walcownię Blach Grubych Batory oraz spółki logistyczne i energetyczne. W segmencie energetycznym działa Węglokoks Energia, a w logistycznym – Inter Balt i Polské uhlí. Węglokoks jest także właścicielem części akcji Huty Pokój SA oraz udziałów w spółkach związanych z portami i transportem.

