Koniec z oddawaniem nieruchomości Kościołowi? Sejmowy projekt Polski 2050

W 1991 roku doszło do nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Ówcześni posłowie dodali do niej brzemienny w skutki art. 70a.

Upoważnił on wojewodów do przekazywania gruntów rolnych Kościołowi katolickiemu pod warunkiem, że wielkość gospodarstwa parafialnego nie przekroczy 15 ha, diecezji i seminariów – 50 ha, a gospodarstw zakonnych – 5 ha, chyba że prowadzą one działalność charytatywno-opiekuńczą lub oświatowo-wychowawczą – wówczas obszar ich może wynosić do 50 ha. Przekazywane grunty mogły pochodzić wyłącznie z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Posłowie chcą likwidacji art. 70a. Sejmowy projekt niebawem będzie procedowany

Warto przypomnieć genezę nowelizacji. W 1989 roku Episkopat wystąpił do Sądu Najwyższego o anulowanie jego orzeczenia z 1959 r., w wyniku którego cały poniemiecki majątek kościelny na ziemiach północnych i zachodnich stał się własnością państwa. 66 lat temu Kościół wycofał ten wniosek pod wpływem nacisków politycznych. Obawiano się, że orzeczenie korzystne dla Kościoła spowoduje lawinę wniosków o zwrot majątku na Ziemiach Odzyskanych przejętych przez Kościół w latach 70.

Rząd Jana Bieleckiego w zamian za wycofanie wniosku i jako częściową rekompensatę zaproponował nowelizację ustawy i dodanie artykułu 70a. Do tej pory państwo przekazało na rzecz Kościoła Rzymskokatolickiego ponad 76 tys. hektarów ziemi w Polsce.

Posłowie Polski 2050 mają już cichych sojuszników w Sejmie

Kościół katolicki posiada w Polsce obecnie około 150–200 tys. hektarów ziemi. Grunty te obejmują nie tylko tereny pod zabudowę sakralną, ale także grunty rolne i inwestycyjne, które są często dzierżawione lub sprzedawane.

– Nasz projekt likwiduje dalszą możliwość nieodpłatnego przekazywania nieruchomości Kościołowi, a toczące się właśnie postępowania umarza – zapowiadali w rozmowie w RMF FM posłowie Polski 2050.

Według nieoficjalnych informacji projekt ma uzyskać poparcie polityków Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

