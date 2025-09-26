Rekordowe wsparcie dla strażaków. ORLEN rozdysponował 20 mln zł

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownictwa wodnego, morskiego i górskiego z całej Polski.

– Po prostu dziękujemy za to że jesteście i za to co robicie każdego dnia. Nie ma bezpiecznej polskiej gminy, miasta czy sołectwa bez straży pożarnej. Możecie być pewni, że dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu zawsze będziemy was wspierać – powiedział podczas gali Miłosz Motyka, minister energii.

Rekordowy budżet

Tegoroczna edycja programu miała rekordowy budżet – aż 20 milionów złotych – który pozwolił na wsparcie niemal 370 jednostek oraz ponad 10,5 tysiąca strażaków. Warto podkreślić, że 60% beneficjentów otrzymało grant po raz pierwszy, co świadczy o dynamicznym rozwoju programu i jego rosnącym zasięgu.

– Ostatnie wydarzenia na świecie, w Europie, pokazały, czym jest energia. Brak energii, to brak bezpieczeństwa. A gdy myślimy o bezpieczeństwie, to myślimy o ludziach, którzy z oddaniem, ze szlachetnością są w stanie nieść nam pomoc w wypadkach samochodowych, w czasie pożarów czy klęsk żywiołowych. Dla nas, dla ORLENU, jesteście wzorem. Bardzo wam dziękuję że tu jesteście – powiedział podczas gali prezes ORLEN Ireneusz Fąfara.

Nowy program dla bezpieczeństwa

Podczas wydarzenia prezes spółki zapowiedział też, że ORLEN, zwiększy swoje wydatki na wsparcie dla jednostek OSP i uruchomi kolejny program grantowy. Celem „ORLEN. Razem dla bezpieczeństwa” jest budowanie odporności tych jednostek na sytuacje kryzysowe i wsparcie ich w realizacji działań z zakresu obrony cywilnej. Inicjatywa jest skierowany do jednostek OSP z województw: mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazowieckiego, ze względu na ich strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, a w szczególności jej wschodnich regionów. Program pilotażowy pozwoli sfinansować m.in. agregaty prądotwórcze, nagrzewnice oraz inny sprzęt logistyczny, a także drony, środki łączności i sprzęt ochrony indywidualnej.

– Rok temu złożyliśmy zobowiązanie, że program „ORLEN na straży” zwiększymy dwukrotnie i to zrobiliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że wpłynie aż 2500 świetnych aplikacji. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Dziś będziemy wręczali reprezentantom tych grup nagrody, ale postawiliście nam wielkie wyzwanie, bo musieliśmy odrzucić ponad 2 tys. aplikacji. Dlatego podjęliśmy wyzwanie i jeszcze w tym roku uruchomimy kolejny program – powiedział Ireneusz Fąfara.

Nabór wniosków potrwa do 8 października, a suma środków na granty w jego pilotażowej edycji wyniesie 5 mln złotych.

Wsparcie dla strażaków

Podczas gali wręczono symboliczne czeki autorom najlepszych wniosków, w kategoriach: ratownictwo związane z wypadkami drogowymi, ratownictwo związane z przemysłem gazowym, i naftowym oraz instalacjami OZE, ratownictwo związane ze zdarzeniami wynikającymi ze zmiany klimatu oraz wsparcie jednostek aspirujące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki środkom strażacy będą mogli kupić m.in. specjalistyczny sprzęt ratowniczy, ale przede wszystkim sfinansować szkolenia i zadbać o wsparcie psychologiczne.

Symboliczne czeki z grantami otrzymali też przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, które są zlokalizowane w kluczowych dla ORLEN regionach. Przykładem są jednostki ratownictwa wodnego ulokowane niedaleko wodnych stacji paliw firmy.

Podczas gali wyróżniono także autorów projektów z komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, realizujących programy edukacyjne.

W tym roku po raz pierwszy nagrody przyznano autorom projektów z zakresu wykorzystania w służbie ratowniczej psów poszukiwawczych – laureatom programu „ORLEN dla Psów Ratowniczych”. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wspieranie strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i innych organizacji pozarządowych, których zespoły z psem ratują życia. Środki z programu grantowego Fundacji ORLEN posłużą m.in. do zapewnienia czworonożnym bohaterom należytej opieki weterynaryjnej oraz karmy. Wsparcie otrzymały niemal wszystkie psy ratownicze w kraju.

Nagroda specjalna

Fundacja ORLEN przyznała też nagrodę specjalną dla osoby, która w sposób szczególny realizuje misję strażaka.

W tym roku laureatką została Marta Małecka, strażaczka ochotniczka, funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej i opiekunka psa poszukiwawczego. Na co dzień spełni służbę w grupie poszukiwawczo-ratowniczej w jednostce PSP w Warszawie – jest pierwszą kobietą w JRG nr 15, która wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych i pierwszą kobietą przewodnikiem psa ratowniczego. Przez kilka lat trenowała, by z Ochotniczej Straży Pożarnej wstąpić do Państwowej Straży Pożarnej. Cel osiągnęła dzięki determinacji i ciężkiej pracy. A dziś angażuje się w edukację i promowanie strażackiej misji, łamiąc stereotypy i popularyzując służbę również wśród kobiet.

ORLEN na straży

„ORLEN na straży” to kompleksowy program dedykowany zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnym społecznościom poprzez wzmocnienie potencjału operacyjnego strażaków i ratowników. W tym celu środki finansowe przyznawane są nie tylko na nowoczesny sprzęt ratowniczy, ale też na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne dla strażaków, odpowiadając tym samym na ich realne potrzeby. Tak kompleksowe podejście do bezpieczeństwa podkreśla, że kluczową rolę odgrywają ludzie – ich wiedza, umiejętności i gotowość do działania w trudnych warunkach.

Program wprowadził nową, przejrzystą formułę działania, dzieląc wsparcie na dwie główne ścieżki. Pierwsza ścieżka skierowana jest do jednostek będących członkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz tych, które zabezpieczają strategiczne obszary Grupy ORLEN. Finansowanie obejmuje ratownictwo drogowe, chemiczne (w tym zagrożenia związane z gazami, ropą i instalacjami OZE) oraz działania adaptacyjne względem zmian klimatycznych. Granty przyznawane w tej grupie wynosiły od 40 do 150 tysięcy złotych. Druga ścieżka programu adresowana jest do jednostek aspirujących do systemu ratowniczo-gaśniczego, którym przyznano fundusze do 50 tysięcy złotych na dostosowanie infrastruktury i działań do wymagań systemowych.

Fundacja ORLEN nie pomija także bardzo ważnych dla bezpieczeństwa podmiotów ratowniczych o specjalistycznym charakterze, takich jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz wodne jednostki ratownicze na Mazurach i w Legionowie. Dzięki temu program „ORLEN na straży” obejmuje swoim zasięgiem także obszary, gdzie specyfika działań ratowniczych jest szczególnie wymagająca.

Skala wsparcia w tegorocznej edycji jest efektem ogromnego zaangażowania strażackich środowisk i szerokiej współpracy Fundacji ORLEN z partnerami programu. Organizatorzy wielokrotnie podkreślali, że najważniejszym kryterium, jakim kieruje się komisja przyznająca granty, jest zaufanie.

– Założenia programu uległy zmianie po konsultacji z wami. Wy mówicie, my słuchamy, ale ten program realizujemy wspólnie. Dla nas w ORLENIE zasady przejrzystości są niezwykle ważne – powiedziała podczas uroczystej gali Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w ORLEN.

Kluczowym przesłaniem gali oraz całego programu jest hasło „Energia jutra to bezpieczeństwo”. Bezpieczeństwo lokalnych społeczności to wspólny priorytet, a strażacy i ratownicy są najważniejszym symbolem tej idei – to oni każdego dnia i każdej nocy stoją na straży ludzkiego życia i zdrowia. Dzięki finansowemu wsparciu ORLEN mają możliwość jeszcze lepszego przygotowania do działania, co przekłada się na skuteczność i szybkość reakcji w kryzysowych sytuacjach.

