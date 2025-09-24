ORLEN napędza transformację energetyczną. Tak chce zmienić Polskę

ORLEN, znany przez lata głównie z sieci stacji paliw, jest dziś jednym z większych producentów energii elektrycznej w Polsce – wytwarza ok. 17 TWh rocznie i dostarcza blisko 20 mld m³ gazu do krajów Europy Środkowej

Według strategii do 2035 r. spółka chce zakończyć wytwarzanie energii z węgla do 2030 r., rozbudować źródła odnawialne do 12,8 GW i osiągnąć neutralność klimatyczną w połowie stulecia.

Offshore i gaz – filary niezależności

Centralnym elementem planów są morskie farmy wiatrowe, w tym Baltic Power, oraz kolejne projekty offshore o mocy 4–5 GW. Równolegle rozwijane są farmy wiatrowe na lądzie i instalacje fotowoltaiczne.

Drugim filarem pozostaje gaz ziemny, traktowany jako paliwo przejściowe w procesie odchodzenia od węgla. Koncern łączy własne wydobycie w Polsce i Norwegii z importem LNG, korzystając z własnej floty gazowców i kontraktów na dostawy do 27 mld m³ rocznie

Dla stabilności systemu spółka rozbudowuje park elektrowni gazowych CCGT – w Żeraniu, Płocku, Włocławku, a także w planowanych lokalizacjach w Grudziądzu, Ostrołęce i Warszawie. Rozważany jest również rozwój małych reaktorów modułowych (SMR), które mogłyby zasilać przemysł i ciepłownictwo, ograniczając emisję CO₂

Modernizacja infrastruktury to kolejny punkt strategii. Do 2035 r. ORLEN planuje przeznaczyć ponad 60 mld zł na sieci gazowe i elektroenergetyczne, obejmujące ponad 20 tys. km linii przesyłowych. Wdrożenie cyfrowych narzędzi ma umożliwić lepsze zarządzanie przepływami energii i integrację nowych źródeł, w tym biometanu

Nowe technologie: wodór, biopaliwa, recykling

Częścią programu są inwestycje w wodór i paliwa alternatywne. Do 2035 r. spółka chce wytwarzać ok. 350 tys. ton wodoru rocznie, rozwijać biopaliwa i paliwa syntetyczne oraz zwiększać udział surowców z recyklingu w produkcji petrochemicznej. Zmiany te mają zmniejszać ślad węglowy paliw i wspierać dekarbonizację transportu

Transformacja obejmuje również segment detaliczny. ORLEN zamierza zbudować sieć ok. 6 tys. ultraszybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych oraz dostarczać ponad 1 TWh energii do pojazdów rocznie. Platforma VITAY ma stać się narzędziem integrującym usługi – od tankowania, przez ładowanie EV, po ofertę instalacji OZE dla gospodarstw domowych

Dekarbonizacja i partnerstwa

Redukcja emisji o 40–55% do 2035 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. to nadrzędne cele programu. Spółka zapowiada stopniowe odchodzenie od węgla, rozwój partnerstw w sektorach OZE, wodoru i technologii niskoemisyjnych, a także elastyczne podejście do alokacji kapitału, pozwalające reagować na zmiany rynkowe

Strategia ORLEN zakłada równoczesny rozwój odnawialnych źródeł energii, gazu, technologii jądrowych i nowoczesnych sieci dystrybucyjnych. Jej realizacja ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, wspierać cele klimatyczne i unowocześniać gospodarkę. Działania te wpisują się w europejski trend transformacji sektora energii i poszukiwania zrównoważonych rozwiązań.

