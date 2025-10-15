Euro w Bułgarii od 1 stycznia. Specjalne reguły na pierwszy miesiąc

Europejski Bank Centralny przedstawił szczegółowe reguły, które mają ułatwić bułgarskim bankom start w strefie euro od 1 stycznia 2026 r. Kluczowym elementem jest okres przejściowy dotyczący utrzymywania rezerw obowiązkowych. Rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko spiętrzenia zadań administracyjnych i operacyjnych w pierwszych tygodniach funkcjonowania w jednolitym obszarze walutowym.

Łagodniejsze przepisy

Od początku 2026 r. wszystkie instytucje finansowe działające w Bułgarii będą zobowiązane do stosowania zasad Eurosystemu w zakresie minimalnych rezerw. EBC wskazuje jednak, że standardowy bułgarski okres utrzymywania rezerw – przypadający od 23 grudnia 2025 r. do 10 lutego 2026 r. – nakłada się na moment przyjęcia euro. Aby uniknąć nagłej zmiany reguł w środku cyklu rozliczeniowego, wprowadzono więc specjalne, łagodniejsze przepisy na czas przejściowy.

Okres przejściowy będzie obowiązywał od 1 stycznia do 10 lutego 2026 r. W tym czasie zastosowane zostaną szczególne zasady obliczania i utrzymywania rezerw, dostosowane do specyfiki kalendarza włączenia Bułgarii do strefy euro. Celem jest płynne przejście na mechanizmy Eurosystemu bez nakładania nadmiernych obciążeń na banki, które w tym samym momencie muszą dostosować systemy, raportowanie i rozliczenia do wspólnych standardów.

EBC podkreśla, że bez takiej „poduszki” bułgarskie instytucje mogłyby stanąć wobec kumulacji obowiązków – od aktualizacji procesów, przez zmianę metodologii rezerw, po sprawozdawczość – co zwiększałoby ryzyko zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu sektora. Dlatego przejściowe zasady obejmą zarówno sposób wyliczenia bazy rezerw, jak i techniczne aspekty ich utrzymywania w pierwszym cyklu po wprowadzeniu euro.

Ważnym elementem pakietu jest także rozwiązanie dotyczące relacji z pozostałymi krajami strefy euro. W okresie przejściowym instytucje z innych państw Eurolandu będą mogły tymczasowo odliczać zobowiązania wobec bułgarskich banków od swojej bazy rezerw. Ma to ułatwić dostosowanie przepływów i pozycji bilansowych w całym Eurosystemie, tak aby włączenie nowego rynku przebiegło możliwie bez zakłóceń.

Bezpieczne wdrożenie

Decyzje EBC adresują wyłącznie instytucje zlokalizowane w Bułgarii, które z dniem przyjęcia euro staną się częścią Eurosystemu. Jednocześnie konstrukcja przepisów jest spójna z rozwiązaniami stosowanymi przy wcześniejszych rozszerzeniach strefy – tak, by integracja nowego członka przebiegała według znanych i sprawdzonych standardów.

Podsumowując: od 1 stycznia 2026 r. bułgarskie banki wejdą w reżim minimalnych rezerw Eurosystemu, ale do 10 lutego 2026 r. będą korzystać z przejściowych, uproszczonych zasad. Dzięki temu wprowadzenie euro i zmiana metodologii rezerw nie zbiegną się z pełnym obciążeniem rozliczeniowym, a sektor zyska czas na bezpieczne wdrożenie nowych reguł.

Czytaj też:

Taki majątek ma Łukasz Mejza. Jedna pozycja zaskakujeCzytaj też:

Apple celuje w OZE. Firma zainwestuje w Polsce w fotowoltaikę