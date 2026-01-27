W takiej sytuacji 800 plus dla Ukraińców zostanie wstrzymane. Nowe zasady od lutego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że w lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Szacuje się, że nowe przepisy obejmą ok. 150 tys. osób.

– 31 stycznia 2026 roku wypłata świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana. Aby mogli oni zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego 2026 roku będą musieli złożyć nowy wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026. Nowe zasady dotyczą wyłącznie tej grupy i obejmą około 150 tys. osób, które przebywają w Polsce w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie – informuje ZUS.

W nowym wniosku trzeba będzie podać numer PESEL wnioskodawcy i dziecka, wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy, potwierdzić legalność pobytu w Polsce, potwierdzić spełnienie warunku aktywności zawodowej, a także złożyć oświadczenie, że dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola.

Wniosek będzie zawierał także nowe pytania dotyczące niepełnosprawności dziecka.

800 plus dla Ukraińców po nowemu. Kluczowa aktywność zawodowa

Prawo do świadczenia będzie co do zasady zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie. ZUS sprawdzi ten warunek na podstawie danych z systemów ubezpieczeniowych. W większości przypadków nie trzeba będzie dostarczać dodatkowych dokumentów.

Za aktywność zawodową uznaje się m.in.:

pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenia,

prowadzenie działalności gospodarczej,

pobieranie stypendium sportowego i doktoranckiego,

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych lub udział w szkoleniach ze stypendium.

ZUS informuje również, że w przypadku osób, które wykonują pewne rodzaje aktywności zawodowej, wymagane będzie, aby podstawa ich wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Natomiast dla innej grupy klientów próg ten będzie wymagany na poziomie 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z obowiązku spełnienia tego warunku zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

ZUS przypomina, że 800 plus przysługuje teraz tylko wtedy, gdy dziecko realizuje obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Zarówno dziecko, jak i wnioskodawca muszą mieszkać w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, np. odroczenia obowiązku szkolnego, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia.

– ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia 800+, jeśli pojawią się wątpliwości co do tego, czy dana osoba mieszka w Polsce, co do aktywności zawodowej rodzica lub tego, czy dziecko realizuje obowiązek nauki. Będziemy regularnie, co miesiąc sprawdzać, czy te warunki są spełnione – informuje Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

