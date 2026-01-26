Jest nowy komunikat ws. 800 plus. Chodzi o wypłaty

W maju br. zakończy się obecny okres rozliczeniowy 800 plus. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory świadczenie wypłacono na 6 mln 897,9 tys. dzieci na łączną kwotę 37 mld 474 mln zł.

– Już 37 mld 474 mln zł trafiło do rodziców i opiekunów w nowym okresie świadczeniowym. Na 6 mln 897,9 tys. dzieci – poinformował resort rodziny na platformie X.

800 plus. Niebawem nowy okres świadczeniowy

Wraz z początkiem czerwca ruszy nowy okres świadczeniowy programu. Wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o 800 plus. Dokumenty będzie można składać już od 1 lutego. Przesłanie wniosku do kwietnia gwarantować będzie ciągłość w wypłatach. Jeśli wniosek trafi do ZUS w maju lub czerwcu, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem (przykładowo złożenie dokumentów w maju oznaczać będzie wypłatę w lipcu wraz z wyrównaniem za czerwiec).

Warto podkreślić, że ZUS przyjmuje wnioski o 800 plus wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty można złożyć poprzez platformę PUE ZUS, stronę internetową banku lub jego aplikację mobilną, portal Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także za pośrednictwem aplikacji mZUS na smartfony. Każda z tych form umożliwia szybkie i samodzielne przesłanie wniosku bez wizyty w urzędzie.

1 kwietnia br. minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. Było to wiodące zobowiązanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydata tej partii na prezydenta Andrzeja Dudy w kampanii wyborczej w 2015 roku. Początkowo świadczenie obowiązywało na drugie i kolejne dziecko (w przypadku pierwszego dziecka obowiązywało kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Przed kolejnymi wyborami w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko, a podczas kolejnej kampanii w roku 2023 zapowiedziano waloryzację 500 plus do kwoty 800 zł, co nastąpiło wraz z początkiem 2024 roku.

