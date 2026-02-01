Zignorujesz ten obowiązek? Kara dla właścicieli sięga 64 tys. zł

Właściciele mieszkań, domów oraz działek muszą pamiętać o jednym z kluczowych terminów na początku roku. Najpóźniej do 15 marca 2026 r. należy uregulować podatek od nieruchomości lub – w przypadku rozliczania ratalnego – zapłacić jego pierwszą ratę. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi, a w skrajnych sytuacjach także odpowiedzialnością karną skarbową.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, które nie są gruntami rolnymi ani lasami, a także budynki, mieszkania oraz lokale użytkowe posiadające odrębną księgę wieczystą. Stawki ustalane są przez gminy, jednak nie mogą przekroczyć maksymalnych limitów ogłaszanych co roku przez ministra finansów. Informacje o wysokości należności właściciele otrzymują w decyzjach podatkowych doręczanych przez samorządy.

Osoby fizyczne co do zasady regulują podatek w czterech ratach w ciągu roku. Pierwsza przypada na 15 marca, kolejne na 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Wyjątkiem są sytuacje, gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł – wtedy całość należy zapłacić jednorazowo do 15 marca.

Obowiązek podatkowy dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości. Podatek muszą zapłacić również posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów publicznych oraz osoby korzystające z mienia państwowego lub samorządowego na podstawie umowy albo bez niej. Podatek można uiścić w kasie urzędu gminy, przelewem bankowym lub za pośrednictwem inkasenta, np. sołtysa.

Kary za zwłokę

Uchylanie się od zapłaty podatku od nieruchomości wiąże się z naliczaniem odsetek, ale to nie jedyne ryzyko. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego przewidują surowe sankcje wobec osób, które nie regulują należności, nie ujawniają podstawy opodatkowania lub nie składają wymaganych deklaracji. W takich przypadkach grzywna może sięgnąć nawet 720 stawek dziennych, co oznacza karę przekraczającą 64 tys. zł. W skrajnych sytuacjach możliwe jest także orzeczenie kary pozbawienia wolności albo połączenie obu sankcji.

Termin 15 marca jest więc kluczowy dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Opóźnienie w zapłacie pierwszej raty może nie tylko obciążyć domowy budżet dodatkowymi kosztami, lecz także narazić podatnika na poważne konsekwencje prawne.

