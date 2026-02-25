Wyższe emerytury ruszają wcześniej. Tyle dostaną seniorzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął proces waloryzacji emerytur i rent. Pierwsze podwyższone świadczenia mają trafić do seniorów już 27 lutego. Choć waloryzacja co do zasady obowiązuje od 1 marca, w tym roku data ta przypada w niedzielę, dlatego wypłaty zostaną przyspieszone.

Wskaźnik waloryzacji

Ostateczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,3 proc., czyli więcej niż pierwotnie zakładane 4,88 proc. Wzrost jest wyższy, ponieważ inflacja oraz realny wzrost płac okazały się większe od prognoz.

Z wyliczeń ZUS wynika, że minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł brutto do 1 978,49 zł brutto. Z kolei świadczenie w wysokości 4 tys. zł brutto zwiększy się do 4 212 zł brutto. Już marcowe emerytury i renty będą wypłacane w nowych, wyższych kwotach.

Na tym jednak podwyżki się nie kończą. W kwietniu seniorzy otrzymają tzw. trzynastą emeryturę. Dodatek przysługuje wszystkim osobom, które na 31 marca mają prawo do emerytury lub renty. Kwota trzynastki będzie równa minimalnej emeryturze po waloryzacji, czyli 1 978,49 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na PIT minimalna wypłata wyniesie 1 563,43 zł netto.

Czternasta emerytura

W drugiej połowie roku planowana jest także czternasta emerytura. Jej pełna kwota również wyniesie 1 978,49 zł brutto. W całości otrzymają ją osoby, których świadczenie po waloryzacji nie przekroczy 2,9 tys. zł brutto. Przy wyższych emeryturach zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”, a minimalna wypłata wyniesie 50 zł brutto. Dodatek nie przysługuje seniorom ze świadczeniem powyżej 4,8 tys. zł brutto. Od czternastki również zostaną potrącone składka zdrowotna oraz podatek.

ZUS szacuje, że łączny efekt waloryzacji oraz wypłat trzynastej i czternastej emerytury może dać nawet 4,2 tys. zł netto więcej w skali roku. Pierwsze podwyższone świadczenia seniorzy zobaczą już w najbliższych dniach.

