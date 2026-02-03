Rynek miedzi eksplodował w jeden dzień. Ceny wystrzeliły

Cena miedzi wyraźnie rośnie po dwóch sesjach silnych spadków. We wtorek notowania metalu zyskują na londyńskiej giełdzie, reagując na osłabienie dolara oraz informacje napływające z Chin, gdzie przemysł apeluje o zwiększenie państwowych rezerw strategicznych. To wystarczyło, by rynek ponownie skierował uwagę inwestorów na fundamenty popytowe.

Ceny w górę

Na rynku londyńskim miedź drożeje o ponad 4 proc., osiągając poziom 13 487 dolarów za tonę. Jeszcze w dwóch poprzednich sesjach metal stracił łącznie około 6 proc., co było efektem umacniającego się dolara. We wtorek sytuacja się odwróciła — amerykańska waluta osłabła, co poprawiło atrakcyjność surowców wycenianych w dolarze.

Dodatkowym impulsem wzrostowym były doniesienia z Chin. Podczas dorocznego briefingu Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Metali Nieżelaznych pojawiło się wezwanie do władz o zwiększenie strategicznych rezerw miedzi oraz współpracę na rzecz powiększenia zapasów komercyjnych. Chiny pozostają największym na świecie konsumentem tego metalu, dlatego każda sugestia działań po stronie popytu ma istotny wpływ na globalne ceny.

Wcześniejszy spadek notowań, po tym jak 29 stycznia cena miedzi sięgnęła rekordowych 14 531 dolarów za tonę, skłonił chińskie firmy wykorzystujące metal w produkcji do wzmożonych zakupów. Sprzyjał temu zbliżający się długi okres świąteczny związany z Księżycowym Nowym Rokiem. Jednocześnie, jak wskazują analitycy, na rynek wracają fundusze inwestycyjne, które wciąż dostrzegają argumenty przemawiające za dalszym wzrostem cen miedzi.

Akcje drożeją

Wzrost notowań miedzi oraz innych metali przemysłowych, a także złota i srebra, szybko przełożył się na europejski rynek akcji. Najsilniej drożeją spółki surowcowe, które należą do liderów wzrostów w indeksie Stoxx Europe 600. Największy skok kursu notuje KGHM, którego akcje zyskują blisko 7 proc.

Również na giełdzie w Londynie sektor surowcowy wyraźnie się umacnia. Wśród spółek o najwyższych wzrostach znajdują się Endeavour Mining, Anglo American, Fresnillo oraz Antofagasta. Skala zwyżek pokazuje, jak silnie rynki akcji reagują na poprawę nastrojów na rynku metali.

Czytaj też:

Ukraina blokuje eksport złomu. Duże kłopoty polskich hutCzytaj też:

Szykuje się skandal? Personalne zmiany w KGHM zainteresowały KNF