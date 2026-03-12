400 plus dla seniorów. Można już składać wnioski

Poszczególne samorządy oferują programy wsparcia dla seniorów. Jednym z nich jest "Bon Wyspiarza Seniora” przygotowany z myślą o osobach po 65. roku życia.

Kto może ubiegać się o bon?

„Bon Wyspiarza Seniora" to jednorazowa pomoc finansowa dla mieszkańców Świnoujścia. Finansuje ją budżet miasta. Jak podaje Gazeta.pl na finansowe wsparcie mogą liczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończą w tym roku 65 lat. Warunków jest więcej – trzeba być mieszkańcem Świnoujścia minimum pięć lat. Co istotne, z programu mogą korzystać osoby bez meldunku. Należy jednak potwierdzić zamieszkiwanie w mieście w wymaganym okresie.

Bon ma pomóc w codziennych wydatkach. Chodzi tu o podstawowe potrzeby, zakupy, czy leki.

Wnioski o świadczenie można składać od 2 marca br. Dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, który odpowiada za obsługę programu oraz weryfikację wniosków. W ostatnim czasie wysokość bonu wzrosła do 400 zł.

– Do tej pory bon wynosił 350 zł. Teraz przyszedł czas na rewaloryzację. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie zajmował się opracowywaniem procedur i pilnował, aby ten proces składania wniosków przebiegał sprawnie, a później płynnie następowała wypłata środków. Chcemy, aby do połowy roku większość pieniędzy trafiła już na konta seniorów – powiedział Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu w rozmowie z Radiem Szczecin.

Po pozytywnym sprawdzeniu dokumentów pieniądze trafiają przelewem na konto seniora w ciągu trzech miesięcy. Wypłata odbywa się wyłącznie przelewem bankowym. W tym przypadku nie wydaje się decyzji administracyjnej, co pozwala przyspieszyć przekazanie pieniędzy osobom uprawnionym.

Z danych, które podaje Radio Szczecin wynika, że w zeszłym roku o „Bon Wyspiarza Seniora” ubiegało się ponad 8,5 tys. mieszkańców Świnoujścia.

