Warszawska giełda na minusie. Tylko nieliczni zdołali się obronić

Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie rozpoczęła się od przewagi spadków. W pierwszych godzinach handlu główne indeksy znalazły się pod kreską, a najsłabiej radził sobie mWIG40. O godzinie 11.05 WIG20 spadał o 0,3 proc. do około 3257 pkt, WIG zniżkował o 0,5 proc. do około 119 320 pkt, mWIG40 tracił 1,1 proc. i schodził do około 8204 pkt, a sWIG80 obniżał się o 0,4 proc. do około 29 143 pkt.

Spadki na giełdzie

W gronie największych spółek notowanych w WIG20 dominował kolor czerwony. Najmocniej tracił CD Projekt, którego kurs spadał o 3,3 proc. Był to wyraźny zwrot po wcześniejszym umocnieniu. W piątek 20 marca akcje spółki mocno wzrosły po publikacji wyników za czwarty kwartał 2025 roku, które okazały się wyższe od konsensusu PAP Biznes. Łącznie w piątek i poniedziałek kurs CD Projektu poszedł w górę o 4 proc.

Wśród najsłabszych blue chipów znalazło się także Modivo, które traciło 2,5 proc. Spółka od 10 miesięcy porusza się w trendzie spadkowym, choć po drodze pojawiały się korekty wzrostowe. W tym czasie akcje potaniały łącznie o około 60 proc. Od początku 2026 roku do poniedziałkowego zamknięcia kurs spadł o 22,5 proc. Wyraźnie zniżkowało również PGE, którego akcje traciły ponad 2 proc. Od początku marca do poniedziałkowego zamknięcia kurs tej spółki obniżył się o 14,6 proc. O 1,7 proc. spadał także KGHM. W okresie od 23 stycznia do 23 marca akcje spółki straciły 15 proc.

Słabo prezentował się sektor bankowy. W WIG20 jedynie mBank radził sobie lepiej niż indeks, choć i on zniżkował o 0,6 proc. Najmocniej w tej grupie spadało Pekao, o 1,3 proc. W mWIG40 traciły wszystkie banki, a ING Bank Śląski obniżał się o 2,8 proc. W efekcie subindeks WIG Banki szedł w dół o ponad 1 proc. do około 19 639 pkt.

Które spółki zyskały?

Na tle słabego rynku wyróżniały się tylko dwie rosnące spółki z WIG20. Dino zyskiwało 1,2 proc., a Żabka 0,2 proc. Kurs Dino od początku roku do poniedziałkowego zamknięcia spadł o 5,7 proc., a spółka ma zaprezentować raport wynikowy za 2025 rok w czwartek 26 marca. Żabka przez ostatni miesiąc straciła niemal 5 proc., a obecna cena akcji, wynosząca 21,05 zł, jest zbliżona do poziomu z oferty publicznej z października 2024 roku, kiedy wynosiła 21,5 zł. Kurs Orlenu pozostawał blisko poziomu odniesienia. Spółka była jedyną w WIG20, która wyraźnie zyskiwała od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od 2 do 17 marca kurs wzrósł o niemal 19 proc., ale ostatni tydzień był już dla niej spadkowy i od 18 marca do poniedziałkowego zamknięcia akcje straciły ponad 6 proc.

W mWIG40 najsilniej spadał Ten Square Games, którego kurs obniżał się o 7,3 proc. Spółka podała wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, a skorygowana EBITDA grupy wyniosła 18,5 mln zł, zaś zysk operacyjny 11,7 mln zł. Wyniki te były niższe od konsensusu PAP Biznes. Mimo to spółka rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 63,7 mln zł dywidendy z zysku netto za 2025 rok, który wyniósł 83,6 mln zł. Jedną z najsłabszych firm w tym indeksie była też GPW, tracąca 5,3 proc. Jej skorygowany zysk netto jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 47,3 mln zł, a skorygowana EBITDA 54,5 mln zł, przy konsensusie PAP Biznes na poziomie odpowiednio 47,7 mln zł i 54,5 mln zł.

Na szerokim rynku uwagę zwracały także JSW, Asseco Poland i Trans Polonia. JSW spadała o ponad 3 proc. i był to trzeci z rzędu dzień spadkowy po miesiącu niemal nieprzerwanych wzrostów. Asseco Poland traciło ponad 2 proc., mimo że spółka szacuje zysk netto związany ze sprzedażą akcji Sapiens na około 499 mln zł. Najmocniej w mWIG40 rosło Asseco SEE, o 2 proc. Z kolei na szerokim rynku pozytywnie wyróżniała się Trans Polonia, która zwyżkowała o 18,4 proc. po informacji o planach udziału w procesie nabycia zagranicznej spółki transportowej o szacunkowej wartości około 2 mld zł.

Na tle Europy GPW wpisywała się we wtorkowy słabszy klimat. FTSE 100 spadał o 0,3 proc., DAX tracił 0,8 proc., a CAC 40 zniżkował o 0,4 proc. Kontrakty na indeksy w USA poruszały się natomiast w przedziale od -0,1 proc. do +0,04 proc.

