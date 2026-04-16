USA szykują wielkie zwroty ceł. Padła konkretna data uruchomienia systemu

Amerykańska Agencja Celna i Ochrony Granic przygotowuje uruchomienie systemu obsługi zwrotów tzw. ceł wzajemnych, które zostały wprowadzone przez Donalda Trumpa w 2025 roku. Jak wynika z informacji przekazanych w dokumentach procesowych, system ma wystartować w poniedziałek 20 kwietnia. To ważna wiadomość dla importerów, którzy od miesięcy czekają na procedurę odzyskania pieniędzy.

Sprawa nabrała tempa po lutowym orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, który uznał, że administracja wdrożyła te cła w niewłaściwy sposób. Według Reutersa wartość potencjalnych zwrotów może sięgnąć nawet 166 mld dolarów. Do 9 kwietnia o zwrot miało już wystąpić ponad 56 tys. importerów.

Zwroty ceł USA. System jest w końcowej fazie przygotowań

Agencja przeszła na tryb intensywnych testów i skupia się obecnie na testach wydajnościowych oraz scenariuszowych. W piśmie procesowym Brandon Lord z amerykańskiej agencji celnej wyjaśnił, że system będzie mógł obsługiwać elektroniczne zwroty dla około 82 proc. pozycji taryfowych.

CBP poinformowała też, że zakończyła prace nad pierwszą fazą systemu CAPE. Importerzy mają otrzymywać jedną skonsolidowaną wypłatę zamiast wielu oddzielnych rozliczeń. Tam, gdzie będzie to przewidziane, mają pojawić się również odsetki.

Zwroty ceł USA. Nie wszędzie procedura pójdzie szybko

Amerykańska administracja zaznacza jednak, że pierwsza faza systemu będzie miała ograniczony zakres. Problemy mogą pojawić się zwłaszcza w sprawach, w których oprócz ceł wzajemnych dochodzą także cła antydumpingowe i wyrównawcze. W takich przypadkach konieczne może być ręczne filtrowanie każdej pozycji osobno.

CBP wskazuje, że przy takich zwrotach automatyczne naliczanie odsetek nie będzie możliwe. To oznacza, że część importerów odzyska pieniądze szybciej, ale inni muszą przygotować się na opóźnienia i etapowe rozliczanie należności.

Zwroty ceł USA. Administracja szykuje się na szeroki scenariusz

Agencja nie rozstrzyga, czy same cła wzajemne były legalne, ale przygotowuje procedurę tak, jakby musiała być gotowa na szeroką falę zwrotów. Jak relacjonuje Politico, firmy są na dobrej drodze, by otrzymać zwroty bezpośrednio, choć nadal nie wiadomo, ile dokładnie potrwa odzyskiwanie pieniędzy od administracji Trumpa.

Dla importerów to ważny sygnał, że amerykańska administracja realnie przygotowuje się do masowych zwrotów dodatkowych ceł pobranych w trybie IEEPA w kwietniu 2025 roku. W praktyce oznacza to, że system zwrotów jest już bardzo blisko startu, ale nie wszyscy przedsiębiorcy odzyskają środki w tym samym tempie.