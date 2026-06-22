Koniec bramek na kolejnej autostradzie. Kierowcy nie będą już płacić

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła kolejny etap przygotowań do usunięcia infrastruktury poboru opłat na państwowym odcinku autostrady A4. Instytucja otworzyła oferty złożone w przetargu dotyczącym rozbiórki obiektów znajdujących się na trasie między Gliwicami a Wrocławiem.

Do postępowania zgłosiło się pięciu wykonawców. Cztery propozycje zmieściły się w budżecie inwestora wynoszącym niespełna 11 mln zł. Najniższą ofertę przedstawiła firma z Chełma Śląskiego, która wyceniła realizację zadania na 7,3 mln zł. Teraz dokumenty będą analizowane przez GDDKiA.

Likwidacja bramek na A4 coraz bliżej

Prace mają objąć Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje poboru opłat w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Wszystkie te obiekty znajdują się na odcinku autostrady A4 pomiędzy Gliwicami a Wrocławiem.

Drogowcy zakładają podpisanie umowy w czwartym kwartale 2026 roku. Po jej zawarciu wykonawca otrzyma pięć miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń. Następnie przez siedem miesięcy będą prowadzone roboty związane z rozbiórką infrastruktury i dostosowaniem trasy do docelowej organizacji ruchu.

Opłaty zniknęły już wcześniej

Bramki na tym fragmencie autostrady funkcjonowały od 2012 do 2023 roku. Płatny odcinek miał około 164 kilometrów długości, a przejazd całej trasy samochodem osobowym lub motocyklem kosztował 16,20 zł.

Sytuacja zmieniła się 1 lipca 2023 roku wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Wprowadzono wtedy bezpłatne przejazdy państwowymi odcinkami autostrad dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykli. Dotyczyło to odcinka A4 między Gliwicami i Wrocławiem, a także fragmentu autostrady A2 w Wielkopolsce.

Kolejna zmiana już w 2027 roku

Choć kierowcy samochodów osobowych nie płacą już za przejazd tym odcinkiem, system poboru opłat nadal funkcjonuje dla cięższych pojazdów. Należności w dalszym ciągu pobierane są od pojazdów o masie powyżej 3,5 tony oraz autobusów.

To jednak nie koniec zmian na autostradzie A4. W marcu 2027 roku wygaśnie koncesja na eksploatację odcinka Katowice–Kraków, który obecnie znajduje się w zarządzie spółki Stalexport Autostrada Małopolska. Po przejęciu trasy przez GDDKiA także ten fragment stanie się bezpłatny dla kierowców samochodów osobowych i motocykli.

Oznacza to kolejny krok w odchodzeniu od tradycyjnego systemu bramkowego na państwowych autostradach.

Czytaj też:

Wielka przebudowa A4. Bramki do likwidacji, droga się poszerzyCzytaj też:

Ekstremalnie wysokie opłaty na autostradzie A2. Tak rząd chce „uratować” kierowców