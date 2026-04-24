Wielka przebudowa A4. Bramki do likwidacji, droga się poszerzy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy, który zajmie się usunięciem infrastruktury poboru opłat na autostradzie A4. Likwidacja bramek na A4 obejmie zarówno place poboru opłat, jak i stacje zlokalizowane na śląskim odcinku trasy.

Oferty w przetargu można składać do 25 maja. Planowane prace obejmą plac poboru opłat Żernica oraz punkty w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Wszystkie znajdują się w ciągu głównym autostrady oraz przy węzłach drogowych.

Likwidacja bramek na A4 i zmiany dla kierowców

Odcinek autostrady A4 między Wrocławiem a Gliwicami jest bezpłatny dla samochodów osobowych już od 1 lipca 2023 r. Dotyczy to pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Teraz kolejnym krokiem ma być demontaż nieużywanej infrastruktury.

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie oraz rozbiórkę istniejących obiektów, a następnie dostosowanie drogi do obowiązujących standardów. Przewidziana jest również zmiana organizacji ruchu, co ma poprawić płynność przejazdu.

Likwidacja bramek na A4 a przejęcie odcinka

Zmiany są powiązane z planowanym przejęciem odcinka Katowice–Kraków przez GDDKiA. Nastąpi to w marcu 2027 r., kiedy zakończy się zarządzanie trasą przez dotychczasowego koncesjonariusza.

Po przejęciu tego fragmentu również tam zniesione zostaną opłaty dla pojazdów o masie do 3,5 tony. Oznacza to rozszerzenie bezpłatnego przejazdu na kolejny ważny odcinek autostrady.

Likwidacja bramek na A4 i rozbudowa trasy

Równolegle do zmian organizacyjnych planowana jest rozbudowa autostrady A4. Inwestycja została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.

Pierwotnie projekt zakładał przygotowanie dokumentacji dla odcinka od granicy województw opolskiego i śląskiego do węzła Murckowska. Po wprowadzeniu zmian zakres został wydłużony do węzła Brzęczkowice, a długość inwestycji wynosi obecnie 69,3 km.

Likwidacja bramek na A4 i dodatkowy pas ruchu

Planowane działania obejmują również dobudowę dodatkowego pasa ruchu. W przypadku części odcinków decyzje będą uzależnione od wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2025.

Dla fragmentu Gliwice Sośnica–Brzęczkowice przewidziano analizy i symulacje ruchu. Ich celem jest dopasowanie rozwiązań do układu drogowego aglomeracji śląskiej oraz optymalizacja zmian na węzłach.

Koniec bramek na A4 coraz bliżej. Kierowcy czekali na ten ruch od dawna

Tak szybko jeszcze nie było. Z Warszawy do Krakowa w mniej niż 2 godziny