Przybywa Ukraińców pracujących w Polsce. Są najnowsze dane

Z najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że końcu lutego br. w Polsce pracowało 1132,4 tys. cudzoziemców. To o 7,1 proc. (o 75 tys.) więcej niż w lutym 2025 roku.

Z przekazanych danych wynika, że większość pracujących obcokrajowców w naszym kraju stanowili mężczyźni – 59,9 proc., czyli o 0,1 proc. więcej niż przed rokiem. W stosunku do końca lutego zeszłego roku liczba kobiet zwiększyła się o 6,9 proc., a liczba mężczyzn o 7,2 proc.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce. Przybyło Ukraińców

Obcokrajowcy wykonujący pracę w naszym kraju pochodzili z ponad 150 państw. Nie zaskakuje fakt, że najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, których pod koniec lutego było 769,3 tys. To o 8,5 proc. (60,4 tys.) więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Obywatele Ukrainy stanowili 67,9 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zwiększył się względem lutego 2025 roku o 0,9 pkt. proc.

Kolejni pod względem liczebności byli: Białorusini, Hindusi, Gruzini, Kolumbijczycy, Filipińczycy, a także obywatele Mołdawii.

GUS podał również, że na początku tego roku prawie 38 proc. cudzoziemców wykonujących pracę w naszym kraju realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W stosunku do analogicznego okresu 2025 roku nastąpił pod tym względem wzrost o 6,6 proc.

Jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o cudzoziemców pracujących w Polsce rok temu? Z danych GUS wynika, że w lipcu ubiegłego roku w Polsce pracowało 1106,3 tys. obcokrajowców. To o 6,2 proc. więcej niż w lipcu 2024 roku. Obywatele Ukrainy stanowili 67 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się jednak w relacji do lipca 2024 roku o 0,3 pkt. proc.

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