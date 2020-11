PGNiG ogłasza sukces poszukiwań na Morzu Norweskim. Zasoby gazu idą w miliardy

W czwartek 12 listopada Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ogłosiło, że wiercenie na Morzu Norweskim (około 240 km na północny zachód od wybrzeży Norwegii) zakończyło się sukcesem, a odkryte złoże Warka jest duże – jego zasoby to od 8 do 30 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i kondensatu.

Za jego odnalezienie odpowiada odnoga gazowej spółki, czyli PGNiG Upstream Norway. Wiercenie otworu poszukiwawczego na Morzu Norweskim rozpoczęto w sierpniu 2020 roku.

Upstream Norway ma 35 proc. udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest złoże Warka, resztę udziałów ma ConocoPhillips. Od kiedy zacznie się wydobycie? Jak wskazuje spółka, wszystko zależeć będzie od wyników prac rozpoznawczych i uzgodnień z partnerami w sprawie zagospodarowania złoża.

PGNiG odkryło złoże gazu w Norwegii. Jak spółka wykorzysta złoże Warka?

Paweł Majewski, nowy prezes PGNiG, cytowany w komunikacie spółki, skomentował odkrycie złoża Warka stwierdzeniem:

– Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia. Kolejne odkrycie nowych zasobów gazu przybliża nas do tego celu.

Złoże gazu odkryte przez PGNiG. Gdzie się znajduje?

Złoże Warka, które odkryło PGNiG Upstream Norway znajduje się na południowy zachód od złóż Skarv i Ærfugl, w środkowej części Morza Norweskiego, ok. 240 km na północny zachód od wybrzeży Norwegii. Głębokość morza w tym miejscu wynosi ok. 400 m. Otwór poszukiwawczy, którym odkryto złoże Warka, zakończył wiercenie na głębokości 4985 m od poziomu morza. Do wiercenia wykorzystano platformę wiertniczą Leiv Eiriksson.

