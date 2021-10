Kurtyka: 1,5 miliarda złotych dla najbardziej zagrożonych podwyżkami cen prądu i gazu

Minister Michał Kurtyka skomentował doniesienia o pracach trwających w celu stworzenia rozwiązania chroniącego najuboższych przed galopującymi cenami energii elektrycznej i gazu. – To sprawa, która jest dla mnie absolutnie priorytetowa. Ostatnie tygodnie to praca nad tymi rozwiązaniami. Proponujemy 1,5 miliarda złotych. Pomoc obejmie prawie co piątek gospodarstwo domowe w Polsce – powiedział minister klimatu i środowiska w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

– Bardzo zależy nam na tym, aby szczególną troską objąć te gospodarstwa, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji dochodowej. Mówimy m.in. o emerytach i rencistach z najniższymi świadczeniami, czy rodzinach wielodzietnych. Dla rodziny 2+2 będzie to nawet blisko 700 złotych wsparcia rocznie – dodał.

Kiedy rekompensaty za podwyżki cen gazu i prądu?

Minister Michał Kurtyka zdradził także, kiedy można się spodziewać pierwszych wypłat, ile będą wynosić, a także, w jaki sposób będą wypłacane.

– To rozwiązania, które jak najszybciej powinny trafić do Sejmu i do Polaków, w związku z tym zależy mi na tym, aby to było szybko procedowane i żeby takie wsparcie dla odbiorcy wrażliwego mogło jak najszybciej do polskich rodzin trafić – powiedział. – Będziemy korzystać z istniejącego systemu pomocy społecznej. Osoby zamieszkujące samotnie dom na wsi, które korzystają z zasiłku, będą mogły w bardzo szybki sposób z takiego wsparcia skorzystać. Dla innych odbiorców przewidzieliśmy dwa progi dochodowe. W gospodarstwach jednoosobowych, gdy dochód jest niższy niż 1563 zł i gospodarstw wieloosobowych, gdzie dochód na osobę nie przekracza 1115 zł, będzie można ubiegać się o wsparcie – dodał.

Nord Stream 2 i rosnące ceny gazu

Minister Michał Kurtyka odniósł się także do przyczyn wzrostu cen gazu. Jako jeden z głównych czynników wskazał uzależnienie Europy od gazu z Rosji. Jego zdaniem Nord Stream 2 służy do szantażowania Europy jeszcze przed jego uruchomieniem.

– Mamy do czynienia z kryzysem energetycznym w Europie, kryzysem, który w wielu miejscach jest niestety na własne życzenie – mówił Kurtyka. – Jako Polska bardzo mocno to akcentowaliśmy – mówiliśmy, że nie możemy iść w stronę uzależnienia regionu od gazu z Rosji – powiedział minister. – Nie zgadzamy się na Nord Stream 2, uważamy, że to jest gazociąg, który posłuży Federacji Rosyjskiej i Gazpromowi do szantażowania Europy, już służy i służył, zanim powstał, spełniają się czarne scenariusze, bo stał się przedmiotem gry – dodał.

