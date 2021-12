Emisje CO2 jeszcze droższe. Historyczny rekord pobity, poprzedni padł dzień wcześniej

Na początku roku 2021 na rynku emisji CO2 już mówiono o drożyźnie – za tonę trzeba było zapłacić ponad 33 euro. Teraz te kwoty brzmią jak z przeceny, ponieważ we wrześniu przekraczały 60 euro za tonę. Historyczna wtedy bariera została jednak w niecałe cztery miesiące kilka razy przebita, a w listopadzie padł rekord 70 euro/tona.

Od tego czasu wzrosty lekko się załamywały, by w ostatnich dniach, w grudniu, ponownie wystrzelić. Według stanu na godz. 15.30 z wtorku 7 grudnia kontrakty terminowe na emisję CO2 zawierano za 83,78 euro za tonę.

Jednak zaledwie godzinę wcześniej wynosiła ona 84,68 euro/tona. To kolejny tegoroczny, historyczny rekord. Rekordową cenę odnotowano już w poniedziałek 6 grudnia (ponad 81 euro), ale w niecałe 24 godziny wzrosła o kolejne 2,34 euro.

Rekordowe ceny za uprawnienia emisji CO2. 380 zł na 1 MWh

W rocznym ujęciu ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły o prawie 170 proc. Te kwoty wpływają znacząco na ceny energii, a odczuwalne to jest zwłaszcza w Polsce, gdzie najwięcej prądu produkowanych jest przez elektrownie węglowe. Przy produkcji 1 MWh energii elektrycznej potrafią one wygenerować od 1 do 1,2 tony CO2.

Zakładając, że za te emisje trzeba zapłacić (w systemie EU ETS uprawnienia do emisji są też przydzielane za darmo), to w tej chwili do 1 MWh wyprodukowanej w elektrowni węglowej trzeba dopłacić ponad 380 zł (wspomniane około 84 euro) ceny za emisję.

System uprawnień EU ETS wprowadzono w 2005 roku, by redukować emisje CO2 w sektorach zajmujących się wytwarzaniem prądu, energii cieplnej i w najbardziej energochłonnym przemyśle. W ramach EU ETS podmioty regulowane kupują lub otrzymują uprawnienia do emisji, które mogą w razie potrzeby wymieniać między sobą.

Jeśli dany podmiot ograniczy swoje emisje, może zachować je na przyszłość dla własnych potrzeb lub je sprzedać.

