Ceny prądu i emisji CO2. Padł kolejny rekord, fatalne wieści dla Polski

Jeszcze 1 września, gdy padał rekord na rynku cen uprawnień emisji CO2, przekroczyły one ponad 60 euro za tonę, w całym roku drożejąc o ponad 85 proc. Kolejne miesiące przynosiły podwyżki, a 22 listopada padł nie tylko nowy rekord, ale przekroczona została kolejna bariera – tym razem 70 euro za tonę.

Bariera cen emisji CO2 przekroczona. Do prądu dopłacamy nawet 300 zł za MWh

W poniedziałek 22 listopada za wyemitowanie tony CO2 trzeba zapłacić 70 euro, co według kursu z tego dnia oscyluje wokół 330 zł (jeszcze 19 listopada – to dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych – za tonę trzeba było zapłacić 325,25 zł/69,43 euro).

Jak zwraca uwagę serwis green-news.pl, takie ceny uprawnień emisji CO2 oznaczają, że do energii produkowanej w elektrowniach węglowych dopłaca się od 300 do 350 zł za MWh. „Głównym składnikiem hurtowej ceny prądu w Polsce jest więc koszt emisji CO2. Jest to cena, jaką gospodarka i poszczególni odbiorcy ponoszą za brak zastępowania węgla innymi źródłami energii na przestrzeni lat” – czytamy w serwisie.

Rekordy emisji i cen energii. Fatalne prognozy na 2022 rok

W drugim kwartale 2021 roku średnia cena sprzedaży energii wyniosła 255,99 zł/MWh – na tyle oszacował ją Urząd Regulacji Energetyki. Teraz na giełdzie energii kontrakty są notowane po ponad 465 zł/MWh.

Ta sytuacja, połączona już z zapowiedzianymi podwyżkami cen prądu, o których wiadomo od kilku miesięcy, to fatalna zapowiedź na 2022 rok. Według szacunków przyszłoroczna podwyżka cen prądu ma być rekordowa, a rachunki za energię pójdą w górę o nawet 20 proc.

Czytaj też:

Przed nami droga zima. Ceny węgla biją rekordy