Polska zrezygnuje z rosyjskiej ropy do końca 2022 roku? Rząd łagodzi narrację

Gazprom wstrzymał przesył gazu ziemnego do Polski. Od 8:00 gazociąg jamalski jest pusty. Rząd zapewnia jednak, że Polska jest bezpieczna, ma zapasy surowca i sprowadza go również z innych źródeł. Polaków z mównicy sejmowej uspokajał także premier Mateusz Morawiecki.

Odejście od rosyjskiej ropy do końca roku?

Jednak od początku wojny na Ukrainie tematem jest nie tylko rosyjski gaz, ale także węgiel i ropa naftowa. Samorządy i firmy prywatne nadal sprowadzają tani, rosyjski węgiel na opał, a polskie rafinerie korzystają z ropy Ural.

– Możemy zaopatrzyć rafinerie w Płocku i Gdańsku z naftoportu w 100 proc. Braliśmy rosyjską ropę, gdyż rafinerie uznawały, że im się to bardziej opłaca. To było możliwe, ale też możliwe jest odwrócenie się od tego w dowolnym momencie – powiedział Piotr Naimski na antenie radia RMF FM pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. – Gdybyśmy zaczęli kupować ropę na globalnym rynku, to będzie drożej – dodał.

Rezygnacja z rosyjskiej ropy. Rząd łagodzi narrację

Jeszcze pod koniec marca premier Mateusz Morawiecki na konferencji zorganizowanej razem z minister Anną Moskwą i prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem przekonywał, że Polska będzie robić wszystko, aby do końca 2022 roku całkowicie zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy.

– Dziś przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów. On jest potrzebny, aby w końcu przyszło otrzeźwienie. Wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady – powiedział 30 marca premier Mateusz Morawiecki. – Będziemy robić wszystko, aby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy – dodał.