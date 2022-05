Prezydent Andrzej Duda o dostawach gazu: Wiele krajów patrzy teraz na nas z zazdrością

Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości – Polska jest zabezpieczona w kwestii dostaw gazu. Dzieje się tak mimo zerwania umowy dotyczącej dostaw gazu gazociągiem jamalskim.

– Z nieskrywaną satysfakcją mogę powiedzieć, że gazoport w Świnoujściu i interkonektory – w tym ostatni z Litwą – zapewniają dziś to, że mimo złamania przez Rosję umowy (jamalskiej – przyp. red.) okazało się, że w Polsce gaz nadal jest – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Telewizji Polskiej.

Polska zamierza pomagać sąsiadom

Prezydent dodał także, że Polska dzięki inwestycjom w kolejne sposoby transportu gazu, a także kolejne kontrakty na dostawy, będzie mogła już niedługo sprzedawać surowiec swoim sąsiadom, którzy np. nie mają dostępu do gazoportów. Niedawno rozmowy na ten temat prowadzone były m.in. z Czechami, którzy wyrazili chęć inwestycji w rozbudowę gazoportu w Świnoujściu.

– Zaproponowałem zwiększenie przepustowość terminali LNG, które Polska chce zbudować, bo chcielibyśmy część tych dostaw otrzymać. Złożyliśmy taką ofertę Polsce – powiedział pod koniec kwietnia premier Czech Petr Fiala, podczas wizyty w Warszawie. – Jeśli chodzi o termin, to jest to kwestia kilku najbliższych lat, kiedy Polska będzie gotowa dobudować nowe terminale i zwiększyć ich przepustowość. Jesteśmy bardzo zainteresowaniu i będziemy rozmawiać w kwestii harmonogramu – dodał.

– Zwiększamy to bezpieczeństwo przez budowę Baltic Pipe, czyli gazociągu z szelfu norweskiego do Polski. Wiele krajów patrzy teraz na nas z zazdrością. Wszyscy są pod wrażeniem, że Polska tak wcześnie podjęła działania dążące do zabezpieczenia swoich interesów. Niebawem one będą zabezpieczone tak bardzo, że będziemy mogli zacząć pomagać innym. Moim celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda.

