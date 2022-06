Jarosław Kaczyński potwierdził normowanie cen węgla

Będą regulowane ceny węgla. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą na kontrolowanie cen, które w ostatnim czasie lawinowo rosły i osiągnęły poziom nawet 3000 zł za tonę. Prace nad tego typu rozwiązaniami potwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– Podjęliśmy decyzję, że ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, zapewnimy cenę na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna. To jeszcze nieskończona operacja, ale z całą pewnością to zrobimy – powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w podwarszawskich Markach.

Ministerstwo Aktywów Państowych pracuje nad rozwiązaniami

Pierwsze informacje o pracami nad tego typu rozwiązaniami, przedstawił już 3 czerwca wiceminister finansów Artur Soboń.

– Musimy stworzyć mechanizm – wiem, że pan premier Sasin nad takim mechanizmem pracuje – aby utrzymać w ryzach cenę węgla – powiedział 3 czerwca na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister finansów Artur Soboń. – Chcemy stworzyć mechanizm, który będzie gwarantował, że te ceny nie będą tak wysokie, jak dzisiaj to wygląda. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić – przekonywał.

– Powinniśmy wykorzystać potencjał własnych surowców i w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby odbiorców indywidualnych i ciepłownictwa. Uzupełnieniem krajowego wydobycia będzie import, oczywiście nie z kierunku rosyjskiego. Trzecim elementem jest ograniczenie ceny węgla, ale prace nad takim rozwiązaniem toczą się w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Ministerstwie Klimatu i Środowiska – dodał wiceminister Artur Soboń. Zapytany o to, czy rząd zamierza wprowadzić ograniczenie na ceny węgla, powiedział: – Można by było tak to określić, przy czym, dopóki nie ma gotowego rozwiązania, nie ma sensu o nim publicznie debatować .

