Dodatek węglowy. Sejm zdecydował o jego ostatecznym kształcie

Sejm odrzucił głosami posłów Zjednoczonej Prawicy zmiany, które do ustawy o dodatku węglowym wprowadzili w czwartek senatorowie. Senat rozszerzył dodatek węglowy, a właściwie zmienił go na dodatek energetyczny w wysokości 3 tys. zł, który przysługiwać miał każdemu gospodarstwu domowemu niezależnie od tego, z jakich źródeł ciepła korzysta. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

50 mld zł za „dodatek energetyczny”

Posłowie już po czwartkowym głosowaniu w Senacie zapowiadali, że zmiany nadane ustawie przez Senatorów są nie do utrzymania, gdyż będą zbyt dużo kosztowały. Dodatek tylko dla ogrzewających węglem to koszt 11,5 mld złotych, ale po rozszerzeniu rozwiązania koszt rośnie do niemal 50 mld złotych. Kwota ta stanowi 1/10 całego rocznego budżetu państwa.

Rząd zapowiada, że nie zostawi gospodarstw ogrzewających innymi surowcami niż węgiel samych sobie.Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiadało, że przedstawi propozycje ustawy, nad którą pracuje, w czwartek. Nie wiadomo na razie, jaki jest szacowany koszt tych zmian. Termin przedstawienia rządowej propozycji został przesunięty na kolejne dni.

Co zawierały poprawki Senatu?

Senat chciał, by 3 tys. zł otrzymały wszystkie gospodarstwa niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania, także te które opalają olejem opałowym, gazem, gazem LPG, energią elektryczną czy wykorzystują do tego celu fotowoltaikę i pompy cieplne. „W ocenie senatorów objęcie wsparciem finansowym tylko jednej grupy gospodarstw domowych jest niesprawiedliwe, a przygotowane przez Senat zmiany mają zmotywować rząd do szybkich prac nad rozszerzeniem pomocy finansowej przed nadchodzącą jesienią i zimą na większość gospodarstw domowych” – poinformowało Centrum Informacyjne Senatu.

Za nowelą ustawy wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 98 senatorów, przeciw był jeden senator, jeden wstrzymał się też od głosu.

