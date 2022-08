Magazyny gazu wypełnione w 100 proc. Europa zabezpiecza się przed zimą

Gas Storage Poland wylicza, że w Grupie Instalacji Magazynowych Sanok, do której należą magazyny złożowe Husów, Strachocina, Swarzów i Brzeźnica zgromadzono 11 874,5 GWh. W magazynie złożowym Wierzchowice zgromadzono 14 575,8 GWh, a w magazynach kawernowych Mogilno i Kosakowo – 9 821,4 GW.

Z informacji Gas Storage Poland wynika, że pojemność czynna magazynów w sezonie 2022-2023 wynosi w sumie 36 410,3 GWh, co odpowiada ok. 3,231 mld m sześc.

Gazprom znów zakręci Nord Stream 1

Rosja od wielu miesięcy ogranicza dostawy gazu do Europy. Do niektórych krajów rosyjski gaz przestał płynąc praktycznie bez ostrzeżenia (taki był przypadek Polski – powodem odcięcia było rzekome niewykonywanie przez Polskę obowiązków wynikających z umowy), do innych płynie, ale nieregularnie.

Pod koniec zeszłego tygodnia Gazprom ogłosił, że od 31 sierpnia do 2 września br. dostawy gazu przez Nord Stream 1 zostaną wstrzymane. Rosyjski koncern zapewnia jednak, że od 3 września dostawy zostaną wznowione, a powodem przerwy są „prace konwersacyjne”. Według niemieckiej Federalnej Agencji ds. Sieci zapowiadane przez koncern prace serwisowe gazociągu są bezpodstawne. – Również ta przerwa w dostawach jest dla nas niezrozumiała pod względem technicznym – mówi cytowany przez dw.com Klaus Mueller, prezes Federalnej Agencji ds. Sieci.

Według Muellera poprzednie tłumaczenia dotyczące turbiny Siemens Energy, były pretekstem, a jak pokazuje doświadczenie, Rosja „po każdej tzw. konserwacji podjęła decyzję polityczną”. – Czy Rosja zrobi to ponownie, dowiemy się dopiero na początku września – stwierdził Mueller, dodając, że wiedzę w tej sprawie ma „prawdopodobnie tylko prezydent Rosji”.

