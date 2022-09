39 kwalifikowanych dostawców węgla. Wyjaśniamy, jak kupować węgiel

Od kilkunastu tygodni zakup węgla to sport ekstremalny. W składach pojawia się rzadko, więc ich właściciele prowadzą zapisy i gdy dostają informację, że pożądany towar trafi na plac, obdzwaniają klientów z listy, a ci rzucają wszystko i jadą odebrać węgiel – bo nie wiadomo, kiedy ponownie pojawi się taka możliwość i w jakiej cenie będzie wtedy węgiel.

Nowe zasady kupowania węgla z e-sklepu PGG

Szanse na zakup węgla zwiększa skorzystanie z usług e-sklepu Polskiej Grupy Górniczej, ale i tam nie ma mowy o zakupach od ręki. Swoje trzeba odstać w wirtualnej kolejce (co i tak jest lepsze niż stanie przez 40 godzin pod kopalnią), do tego opłacić transport. W sklepie internetowym PGG można kupić, oprócz węgla, węgiel orzech, węgiel kostkę, groszek, ekogroszek i miał węglowy.

PGG zmienił zasady dystrybucji swojego węgla i powołał sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla, czyli składów, które rozwiozą śląski węgiel zakupiony w e-sklepie bezpośrednio do klientów. Będą oni pośrednikami między e-sklepem a klientem: zamówienie na węgiel klient składa w sklepie internetowym, opłaca zakup, a następnie wybiera dostawę realizowaną przez określonego dostawcę. Zadaniem kwalifikowanego dostawcy jest wyłącznie dostarczenie zakontraktowanego przez internet węgla. Jeśli klient ma samochód odpowiedni do przewiezienia węgla, może we własnym zakresie odebrać węgiel z placu kwalifikowanego dostawcy.

39 kwalifikowanych dostawców węgla



Cena transportu węgla uzależniona jest od odległości danego składu należącego do sieci kwalifikowanych dostawców:

do 30 km jest to 399 zł,

do 60 km – 499 zł,

do 90 km – 699 zł,

do 120 km – 899 zł

Na dziś PGG nawiązało współpracę z 39 kwalifikowanymi dostawcami. Lista wydłuża się, a sprawdzić ją można na stronie PGG.

