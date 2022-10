Polska pozbawiona części dostaw prądu. Kolejne problemy na dnie Bałtyku

Polska została odcięta od możliwości importu energii elektrycznej ze Szwecji, poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Problem, który od rana dotyka duńską wyspę Bornholm, ma wpływ także na nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale jak zaznacza operator – w sposób bardzo nieznaczny.

– W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do usterki po szwedzkiej stronie na stacji Starno – powiedział TVN24 Biznes rzecznik Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński. – Połączenie działało jeszcze w niedzielę wieczorem i płynęła energia elektryczna ze Szwecji do Polski. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do usterki po szwedzkiej stronie na stacji Starno. Szwedzi pracują nad usunięciem tej usterki, według publicznego komunikatu, który wysłali do uczestników rynku, mają zakończyć te prace jutro do północy – dodał.

Problem dla całej wyspy Bornholm

Jednak problem Polski, która została pozbawiona części możliwości importu energii, nie są największe. Prawdziwy problem mają Duńczycy. Prąd przestał płynąć na Bornholm w poniedziałek przed godz. 8.00. Prądu nie ma na całej wyspie.

Rzeczniczka Trefor zwraca jednak uwagę, że dużo się ostatnio działo wokół wyspy. – Zakładamy, że to zwykła przerwa w dostawie prądu, ale jesteśmy świadomi, że w okolicach Bornholmu działo się sporo. Teraz jednak priorytetem jest ustalenie, co się stało – powiedziała Anya Palm, rzeczniczka Trefor, czyli duńskiego operatora.

Kabel na dnie Bałtyku uszkodzony

Jak poinformowała strona szwedzka w stacji Starno w Szwecji doszło do awarii, która spowodowała całkowite wstrzymanie przesyłu energii kablem, który biegnie po dnie Bałtyku. Linia przesyłowa o nazwie SwePol Link to instalacja o stałym napięciu 450 kV i mocy zmienne 600 MW. Został on do użytku w 2000 roku.

Czytaj też:

Nie marże, a kryzys wywołany przez Putina powodem wysokich cen energii. Polskie koncerny czują się pomówioneCzytaj też:

Samorządowcy zaprotestują w Warszawie. Prezydent Gdańska: Chaos dotyka nasze lokalne wspólnoty