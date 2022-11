Indie nadal będą kupować rosyjską ropę. Główny powód pozostaje niezmienny

Indie zacieśniają współpracę gospodarczą z Rosją. Chodzi głównie o zależność od dostaw ropy naftowej oferowanej przez Rosneft.

– Sprzedajemy ropę każdemu krajowi, który jest tym zainteresowany. A jeśli ta czy inna strona tego chce, nie ma przeszkód: czy to Indie, czy to Chiny, czy to jakikolwiek kraj afrykański – mówił pod koniec lipca Sergiej Ławrow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

I właśnie wymienione przez szefa rosyjskiej dyplomacji Indie są coraz bardziej zainteresowane ofertą Rosneftu. Podczas spotkania ministra spraw zagranicznych Indii ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, padła deklaracja, że Indie mają zamiar kontynuować zakupy w Rosji, gdyż jest to dla kraju bardzo opłacalne. Należy przypomnieć, że kraj Narendry Modiego otrzymał od Kremla specjalną ofertę na ropę, w czasie, gdy Rosja panicznie szukała nowych rynków zbytu. Baryłka rosyjskiego surowca została zaoferowała za kwotę o 20 dolarów niższą, niż ówczesna cena ropy z Zachodu.

Rosja największym dostawcą ropy do Indii

Według przedstawionych w zeszłym tygodniu danych firmy energetycznej Vortex Rosja wyprzedziła Irak i Arabię Saudyjską, stając się największym dostawcą ropy dla Indii.

Indyjski import ropy z Rosji wzrósł w październiku o 8 proc. do 946 000 baryłek dziennie, co jest najwyższą średnią w historii. Rosyjska ropa stanowi 23 proc. całkowitego importu ropy naftowej do Indii. Przed wybuchem wojny w Ukrainie było to zaledwie 2 proc. Obecnie to więcej niż 20,5 proc. udziału Iraku i 16 proc. Arabii Saudyjskiej.

Czytaj też:

Ważna decyzja krajów G7. Rosja może jeszcze mocniej poczuć gniew cywilizowanego świataCzytaj też:

Sankcje na ropę. Rosja może je łatwo ominąć