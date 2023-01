Mediacje Tauronu i Rafako. Znamy efekt ponad trzygodzinnych rozmów

Spór Rafako z Tauronem w sprawie Elektrowni Jaworzno będzie trwał. Strony nie porozumiały się podczas mediacji przed Prokuratorią Generalną.

Napięta atmosfera między Tauronem a Rafako

„Nasi pracownicy znów nie zostali dopuszczeni do bloku 910 MW. Zgodnie z wezwaniem od realizować prace kontraktowe” – napisało na Twitterze Rafako.

„Zarząd Rafako przysyła z rana swoich pracowników, którzy nie posiadają aktualnych przepustek do zakładu, aby „naprawiali blok” – czytamy w odpowiedzi Tauronu.

Rafako pisze list do premiera

Dodatkowym elementem, który wskazuje, że negocjacje przed Prokuratorią Generalną mogą być trudne, jest list, który Rafako skierowało do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W liście firma przypomina, że Tauron zażądał zapłaty odszkodowania w wysokości 1,3 miliarda złotych. Sprawiło to, że firma postanowiła zgłosić wniosek o upadłość.

„Jest to przede wszystkim całkowicie nieuzasadnione. Rafako wykonało dobrze swoją pracę w Jaworznie i oddało Tauronowi w pełni sprawny blok, co potwierdzono odbiorami. Problem w tym, że teraz, niekompetencja władz tej spółki i zamawianie węgla wątpliwej jakości i pochodzenia, ten nowoczesny blok doprowadza każdego dnia do ruiny, a Tauron, do spółki z inną, faktycznie uratowaną niegdyś przez Państwo firmą, jaką jest Polimex, próbuje na nas zrzucić odpowiedzialność za awarie, których przyczyną jest złej jakości węgiel i nieumiejętne obsługiwanie bloku” – czytamy w liście.

Fiasko rozmów między Tauronem a Rafako

Jak dowiedzieliśmy się po godzinie 17.00, rozmowy, które trwały ponad trzy godziny, zakończyły się fiaskiem.

Według informacji „Rzeczpospolitej” Tauron poinformował, że negocjacje miało zerwać Rafako. „Nie przedstawiono harmonogramu naprawy bloku. Tauron jest wciąż otwarty na rozmowy w celu usunięcia wad projektowych” – podała spółka energetyczna. Rafako odmówiło komentarza w tej sprawie.

