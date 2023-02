Trzecia elektrownia atomowa. Znamy prawdopodobną lokalizację

- Podstawą takiej pewnej energetyki musi być energetyka jądrowa. Idziemy w tym kierunku. Te dwie inwestycje, które już się toczą, są na początkowym procesie realizacji. Przed nami decyzja co do lokalizacji trzeciej elektrowni atomowej, a drugiej budowanej w ramach tego programu rządowego, realizowanego przez państwo – powiedział Jacek Sasin na antenie Polskiego Radia.

Elektrownia jądrowa w Bełchatowie

Jak mówił wicepremier Sasin, najbardziej oczywistym miejscem na lokalizację trzeciej elektrowni atomowej jest Bełchatów. Zastrzegł jednak, że decyzja nie została jeszcze podjęta i sprawa wciąż jest analizowana.

- Muszą być spełnione pewne warunki np. geologiczne, sejsmiczne, dostępu do wody i wiele takich rzeczy, które muszą być jeszcze w tej chwili zbadane – powiedział Sasin.

Elektrownie jądrowe. Większość Polaków popiera

Pracownia United Surveys w sondażu dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” zapytała Polaków o to, co sądzą o budowie elektrowni jądrowych w Polsce. Z badania wynika, że zdecydowana większość, bo aż 83,4 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia tę inicjatywę z czego 44,4 proc. jest „zdecydowanie" na tak, zaś 39 proc. „raczej" na tak. Niespełna co dziesiąty respondent sceptycznie patrzy na budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju (jedynie 2,5 proc. jest „zdecydowanie" na nie, zaś 7 proc. „raczej" na nie). Grupa niezdecydowanych stanowi 7,1 proc.

Najwięcej zwolenników budowania elektrowni jądrowych jest wśród mieszkańców dużych miast (60 proc.) i w grupie wiekowej 60-69 (59 proc.).

