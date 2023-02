Obajtek zdradza termin ogłoszenia lokalizacji i partnerów pierwszych SMR-ów

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przedstawił zaktualizowaną strategię koncernu do 2030 roku. Zakłada ona aż 320 miliardów złotych inwestycji w OZE, atom i petrochemię.

– To bardzo ważne, bo jestem przekonany, że SMR, to będzie pierwszy mały atom, który powstanie już w 2028 roku – powiedział Daniel Obajtek. – Z końcem kwietnia podamy państwu lokalizację, stan zaawansowania, ale także partnerów przy tym strategicznym procesie dla koncernu, ale także państwa polskiego i naszego bezpieczeństwa energetycznego – dodał.

– Na zielone inwestycje wydamy 120 miliardów złotych. Nie schodzimy z kierunku zeroemisyjności do 2050 roku. Do 2030 planujemy redukcję z energetyki o 40 proc., z wydobycia i przerobu o 20 proc. i ze sprzedaży produktów energetycznych o 15 proc. – powiedział prezes PKN Orlen.

Ogromna dywidenda dla akcjonariuszy

– W tym roku, dzięki temu, że był on bardzo dobry, rekomendujemy wypłatę dywidendy w wysokości 5,5 zł na akcję. Jest to łącznie 6,4 mld złotych. Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa – powiedział Daniel Obajtek.



– To wielki dzień dla naszego koncernu i całej gospodarki. Budowaliśmy koncern multinergetyczny, by miał on odpowiednią siłę i możliwości, by przeprowadzić transformację energetyczną, zagwarantować miejsca pracy i inwestować w nowe technologie. Transformacja musi polegać na nowych miejscach pracy, nowych inwestycjach. Strategia jest naszym drogowskazem na przyszłość. Dzisiejsza aktualizacja strategii zakłada 320 mld złotych w nowe inwestycje, przede wszystkim w Polsce. 70 mld przeznaczymy na nową energetykę. Do 2030 roku chcemy mieć 9 GW mocy z OZE. Są to akwizycje i rozwój organiczny, farmy na Bałtyku, gdzie zakontraktowaliśmy wszystkie elementy i rozwijamy logistykę – powiedział Obajtek.

