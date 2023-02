Orlen prezentuje pierwsze wyniki finansowe po przejęciach. „Zysk ze sprzedaży paliw, to zaledwie 3 proc.”

Grupa Orlen przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał 2022 roku. Jest to pierwszy tego typu raport, który dotyczy koncernu już po przejęcia Energi, Lotosu i PGNiG.

Orlen publikuje wyniki finansowe

Jak wynika z najnowszego raportu Grupy Orlen, w całym 2022 roku koncern osiągnął przychody na poziomie 278,5 miliarda złotych, co przełożyło się na zysk netto wynoszący 21,5 miliarda złotych. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku firma osiągnęła zysk na poziomie 8,1 miliarda złotych.

„Na wynik Grupy ORLEN w czwartym kwartale 2022 roku niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za zaledwie ok. 3 proc. zysku operacyjnego” – czytamy w komunikacie.

– Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy ORLEN i polskiej gospodarki. Inwestujemy wypracowane zyski. Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki realizowanym przez nas inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, a rodzime firmy, które są ich wykonawcami, mogą się rozwijać, napędzając polską gospodarkę. W efekcie połączenia w tym roku przeznaczymy także prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki, chroniąc Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Orlen stał się koncernem multienergetycznym

„W listopadzie ub.r. PKN ORLEN sfinalizował proces połączenia z Grupą PGNiG, a trzy miesiące wcześniej z Grupą LOTOS. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów” – czytamy w komunikacie spółki.

Wszystkie kolejne raporty dotyczące wyników finansowych będą już zawierać łączne wyniki wszystkich przejęty w ramach Grupy Orlen podmiotów.

