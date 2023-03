Pierwsza komercyjna elektrownia jądrowa w Polsce o krok bliżej. Sasin potwierdza

Jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów w sprawie utworzenia spółki celowej, której zadanie będzie budowa pierwszej komercyjnej elektrowni jądrowej w Polsce.

UOKiK wydał zgodę na budowę elektrowni jądrowej

„UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK. Będzie ona reprezentować stronę polską we współpracy z partnerem koreańskim. To kolejny sukces na drodze do powstania elektrowni jądrowej w Pątnowie. Gratuluję zarządom i pracownikom zaangażowanych spółek” – napisał na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wniosek do UOKiK został złożony 8 marca 2023 roku, czyli dzień po podpisaniu umowy między PGE i ZE PAK na utworzenie spółki celowej do budowy elektrowni jądrowej.

Elektrownia jądrowa w Pątnowie

7 marca PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały wstępne porozumienie dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w nowo powstającej spółce, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu.

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Natomiast jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Polska elektrownia atomowa

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy, jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Czytaj też:

Trzecia elektrownia jądrowa może stanąć w dobrze znanym miejscu. Sasin zdradza szczegółyCzytaj też:

Szef MAEA po raz drugi przekroczył linię frontu. Ma ważną misję