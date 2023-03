Elektrownia jądrowa w Polsce. Spółki podpisały umowę

Spółka celowa, założona przez PGE i ZE PAK, ma reprezentować polską stronę w negocjacjach z koreańskim koncernem KHNP w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. – Ważne, żebyśmy po polskiej stronie mieli jeden podmiot, który działa razem na rzecz tego, żeby jak najszybciej mógł realizować nasze plany. Mam nadzieję, że niedługo do rozmów dołączy nasz partner koreański, który rozpoczyna właśnie światową ekspansję budując elektrownie poza Koreą – powiedział obecny przy podpisywaniu umowy Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Umowa w sprawie elektrowni jądrowej

Podpisana we wtorek umowa między ZE PAK a PGE to kolejny krok na drodze do założenia spółki, reprezentującej polskie interesy w negocjacjach z Koreańczykami. Oba polskie podmioty będą miały po 50 proc. udziałów w nowej spółce. Do jej formalnego założenia niezbędna jest jeszcze zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po formalnym powołaniu spółka ma zrealizować studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Elektrownia jądrowa w Pątnowie

Elektrownia jądrowa w Pątnowie, realizowana przez ZE PAK i PGE, we współpracy z koreańskim koncernem KHNP, ma być pierwszym w Polsce komercyjnym projektem atomowym. W pierwszym etapie inwestycji mają powstać dwa bloki przy wykorzystaniu dwóch koreańskich reaktorów APR1400 o mocy 1400 MW każdy.

– Zakładamy, że pierwszy etap budowy będzie obejmował budowę dwóch bloków. 2035 rok to data podania prądu z pierwszego reaktora – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

