Gigantyczna inwestycja na Bałtyku ruszy w tym roku. Baltic Power Orlenu ze zgodą na budowę

Gmina Choczewo i jej okolice już za kilka lat mogą być nie do poznania. Ze względu na ogromne inwestycje w infrastrukturę energetyczną, właśnie to miejsce stanie się języczkiem u wagi całego systemu.

Baltic Power ze zgodą na budowę

Rada Nadzorcza Orlenu podjęła warunkową decyzję inwestycyjną dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power – dowiadujemy się z komunikatu koncernu multienergetycznego. Jest to projekt tworzony wspólnie z Northland Power, w którym polska spółka ma 51 proc. udziałów.

Zgoda Rady Nadzorczej otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych, które planowane są jeszcze w tym roku. Obecnie spółka celowa finalizuje pozyskiwanie pozwoleń budowlanych i finansowania.

– Efektami transformacji energetycznej są czysta, powszechnie dostępna energia oraz konkurencyjna i nowoczesna gospodarka. Do 2030 roku Grupa Orlen dokona skokowego rozwoju odnawialnych źródeł energii, osiągając 9 GW zainstalowanych mocy. Kluczowym elementem tej zmiany będzie właśnie morska energetyka wiatrowa. Jako regionalni pionierzy w tym obszarze, musieliśmy wykonać olbrzymią pracę przygotowawczą i administracyjną oraz zbudować nowe kompetencje, które będziemy mogli wykorzystać przy kolejnych projektach. Dzisiejsza decyzja to kamień milowy, który znacząco przybliża nas do osiągnięcia strategicznych celów koncernu – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlen.

Farma wiatrowa za 21 miliardów złotych

Pozyskiwanie finansowania jest w tej sprawie kluczowe, gdyż koszt inwestycji szacowany jest na 4,73 mld euro, czyli nieco ponad 21 miliardów złotych. Budowa ma zostać kredytowana w formule Project Finance. Jest to model, który zakłada spłatę zadłużenia ze środków, które będą nadwyżkami finansowymi wygenerowanymi przez farmę wiatrową.

Jak czytamy w komunikacie spółki, „budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power jest jednym z kluczowych projektów Grupy ORLEN dla realizacji strategicznego celu osiągnięcia 9 GW mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej do 2030 roku. Farma powstanie ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie składała się z 76 najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma Baltic Power rozpocznie produkcję energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych”.

