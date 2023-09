Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Lokalizacja oficjalnie potwierdzona

Koniec wieloletnich spekulacji w sprawie lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wydał decyzję o wskazaniu miejsca, w którym powstanie obiekt.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Znamy lokalizację

Wojewoda podpisał decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji w pierwszą polską elektrownię jądrową. Dla osób, które śledzą temat od lat, nie będzie to żadne zaskoczenie. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe rozpocznie budowę pierwszego tego typu obiektu w gminie Choczewo. Dokładna lokalizacja do Lubiatowo-Kopalino. To około 17 kilometrów w linii prostej od Łeby.

– Powstająca na Pomorzu elektrownia jądrowa wpłynie na stabilność zasilania, będzie równoważyć prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i zapewni suwerenność energetyczną. To inwestycja w przyszłość, harmonijny rozwój i co najważniejsze bezpieczeństwo – powiedział wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Zgoda odblokowuje następne etapy

Zgoda wojewody była niezbędna do tego, aby spółka PEJ mogła ruszyć z kolejnymi etapami prowadzenia inwestycji. Teraz ruszą złożone badania geologiczne, które po zaakceptowaniu dadzą możliwość wystąpienia o pozwolenie na budowę. Dokument będzie wydawany przez prezesa Polskiej Agencji Atomistyki.

Dużo mówi się także o potencjalnej lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej. W rozmowie z Wprost.pl pytana o to była pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

– Wybór drugiej lokalizacji dla inwestycji realizowanych w ramach programu rządowego jest dopiero przedmiotem analiz. W naszym miksie energetycznym potrzebujemy dużej „podstawy” w atomie, ale nie zapominajmy, że potrzebujemy też miejsca dla źródeł odnawialnych i SMR-ów. Dla zachowania odpowiedniego poziomu elastyczności systemu elektroenergetycznego potrzebujemy wdrożyć – w odpowiednich proporcjach – różne dostępne technologie – powiedziała.

