Drugi dzień XXXII Forum Ekonomicznego za nami. W centrum uwagi polski atom

Drugi dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu przepełniony był panelami i dyskusjami związanymi z transformacją energetyczną w kierunku elektrowni jądrowych, a także kształcenia kadr w tym zakresie. Poznaliśmy opinię ekspertów nie tylko na temat projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która powstanie w nadmorskiej gminie Choczewo, ale także sieci małych reaktorów modułowych SMR.

Energetyka jądrowa potrzebuje kadr

Bardzo ważny panel dotyczący kształcenia kadr dla energetyki jądrowej odbył się w Strefie Wprost. Paneliści mówili o tym, ile etapów trzeba będzie zapełnić, jakie są możliwości polskich uczelni, ale także wskazywali na możliwość stosunkowo łatwego przebranżowienia się części specjalistów, którzy są już na rynku.

– Transformacja energetyczna jest faktem, my się na nią nie przygotowujemy, ona już się dzieje. W tym kontekście mówimy o zawodach przyszłości. Nie znamy nawet 85 proc. zawodów, które powstaną za pięć lat, czyli gdy będą kończyć studia studenci, którzy właśnie je zaczynają – powiedział Grzegorz Szymoniuk, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. kształcenia oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie transformacji energetycznej.

O skali, z jaką już niebawem będziemy mieli do czynienia, mówił Dawid Jackiewicz, wiceprezes spółki Orlen Synthos Green Energy, która planuje wybudować w Polsce siec reaktorów SMR.

– Jeden reaktor BWR-300 dostarczony od GE Hitachi będzie potrzebował około 100 pracowników do obsługi. W jednej lokalizacji chcemy stawiać cztery takie reaktory. Podaliśmy już sześć lokalizacji, siódma jest w czasie dopracowywania, a w najbliższym czasie podamy nawet kilkanaście nowych. Mowa więc o kilkudziesięciu takich reaktorów – wyliczał.

– Przyjmijmy, że to 30 reaktorów. Do każdego 100 osób do obsługi i 700 w całym łańcuchu dostaw. To może być absolutny przełom jeśli chodzi o rozwój energetyki i nauki – powiedział.

Wieczorem swój projekt dotyczący reaktorów SMR zaprezentował kolejny z polskich koncernów, który jest zdeterminowany, aby wdrożyć tę technologię na swój użytek, czyli KGHM Polska Miedź.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa

Jednak poza projektem związanym z SMR-ami, głównym zagadnieniem i wyzwaniem, które stoi obecnie przed sektorem energetyki w Polsce, jest budowa wielkoskalowej elektrowni jądrowej. Jest już niemal pewne, że powstanie ona w gminie Choczewo, a technologie dostarczy amerykańskie konsorcjum Westinghouse i Bechtel.

Na temat tej inwestycji, transformacji energetycznej i kształcenia mówiono podczas panelu pt. Więcej niż bezpieczeństwo – przyszłość energetyki jądrowej w Polsce.

W panelu dotyczącym przyszłości projektu wzięli udział:



Anna Łukaszewska–Trzeciakowska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Mateusz Berger, prezes zarządu Polskie Elektrownie Jądrowe

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Bogdan Pilch, dyrektor generalny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Aleksander Śniegocki, prezes zarządu Fundacji Instytut Reform

Wśród bardzo wielu istotnych aspektów rozmowy, wrócił także temat poruszony podczas debaty Strefie Wprost. Mowa o edukacji kadr, które będą obsługiwać polski sektor jądrowy.

– Wykorzystujemy potencjał polskich kadr. Potrzebne jest zbudowanie w Polsce kultury nuklearnej, której jako jedni z niewielu rozwiniętych krajów na świecie nie mamy. Nie chcemy być tylko obserwatorem, chcemy być czynnym uczestnikiem procesu szkolenia kadr – powiedział prezes Mateusz Berger.

– Partnerstwa na poziomie uniwersytetów i politechnik jest ważne, ale kluczowe jest też szkolenie młodzieży na poziomie szkół średnich. To jednak obszar teorii. Nam zależy na najwcześniejszym włączeniu się w tej projekt także praktycznie. Chcielibyśmy, aby od samego początku razem z Amerykanami, którzy dostarczą technologię, współpracowali, także pracownicy m.in. PEJ – dodała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

