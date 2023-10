To tu stanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. Znamy dokładną lokalizację

Projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wchodzi w kolejny etap. Wojewoda pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w gminie Choczewo.

Lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Wchodząc w szczegóły, będzie to znana od dawna i powtarzana nieoficjalnie lokalizacja “Lubiatowo-Kopalino”. To właśnie tam zbudowana zostanie elektrownia wyposażona w trzy reaktory AP1000 firmy Westinghouse o łącznej mocy 3750 MWe.

„W tym roku spółka PEJ uzyskała dla swojej inwestycji na Pomorzu decyzję zasadniczą oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały również umowę na projektowanie elektrowni (Engineering Services Contract) z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse-Bechtel” – czytamy w komunikacie PEJ.

Kolejny krok w budowie elektrowni

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej otwiera możliwość podejmowania dalszych działań dotyczących budowy elektrowni. Chodzi m.in. o wskazanie konkretnych działek pod budowę. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymała także prawo do dysponowania terenem na potrzeby prac przygotowawczych oraz budowy obiektu, a także późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej.

– Uzyskana przez Polskie Elektrownie Jądrowe decyzja o ustaleniu lokalizacji umożliwia spółce realizację działań przygotowawczych w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w terenie wskazując między innymi konkretne działki pod realizację inwestycji. To kolejna kluczowa decyzja w procesie inwestycyjnym elektrowni. Wydana decyzja w połączeniu z podpisaną niedawno umową na projektowanie elektrowni z naszymi amerykańskimi partnerami udowadnia, że konsekwentnie osiągamy kolejne kamienie milowe, a elektrownia jądrowa na Pomorzu jest najbardziej zaawansowaną inwestycją jądrową w kraju. Nie zwalniamy tempa i kontynuujemy pracę, tak by energia z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej popłynęła w zakładanych harmonogramach – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Realizacja naszej inwestycji wiąże się z szeregiem korzyści społeczno-gospodarczych dla całego regionu Pomorza. Lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” została wskazana jako preferowana przez spółkę już w 2021 roku z uwagi na równowagę pomiędzy aspektami środowiskowymi, a czynnikami społeczno-gospodarczymi oraz bezpieczeństwa jądrowego. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, to kolejny zrealizowany w tym roku przez spółkę krok milowy, który przybliża nas jako inwestora do momentu rozpoczęcia budowy obiektu – mówi Mateusz Berger, Prezes Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Czytaj też:

CPK, Izera. Kluczowe inwestycje PiS w rękach nowego rząduCzytaj też:

Czysta energia priorytetem nowego rządu. Partie stawiają na ekologiczne rozwiązania