Autostrady w Polsce. Jest 1712 km, niemal 140 km w realizacji

Kierowcy w Polsce mają już do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad. Prace trwają na odcinkach autostrad A1, A2 i A18, powstają plany rozbudowy autostrady A4, a na A6 i A8 przygotowywana jest nowa infrastruktura.

W realizacji znajduje się ok. 139 km autostrad, 114 km jest na etapie przetargu, a kolejne kilometry w przygotowaniu. Docelowo, wraz z planowaną autostradą A50, długość sieci autostrad na terenie naszego kraju wynosić będzie ok. 2100 km.

W większości sieć autostrad w Polsce ma po dwa pasy ruchu na przeciwnych jezdniach. Jedynie na odcinkach przechodzących w pobliżu lub przez aglomeracje miejskie, liczba pasów zwiększa się. Tak jest na autostradzie A1 w województwie śląskim, A2 na obwodnicy Poznania i odcinku Pruszków-Konotopa na wlocie do Warszawy, A4 na przejściu przez konurbację górnośląską czy też części obwodnicy Krakowa, a także na A8 stanowiącej Autostradową Obwodnicę Wrocławia.

Budowany obecnie odcinek A1 będzie najdłuższym odcinkiem autostrady o trzypasowym przekroju szlakowym. Palmę pierwszeństwa straci po poszerzeniu o dodatkowy pas ruchu A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Przypomnijmy, że praktycznie wszystkie oddane w ostatnich latach dwupasowe odcinki autostrad, dla których prognozy ruchu wskazywały jego znaczący wzrost, mają rezerwę terenu pod ewentualną dobudowę dodatkowego pasa ruchu.

A1. Największe wyzwanie

Budowana autostrada A1 pomiędzy Tuszynem i początkiem obwodnicy Częstochowy to 81 kilometrów podzielonych na pięć kontraktów (cztery w woj. łódzkim i jeden w woj. śląskim), a także skomplikowane wyzwanie logistyczne zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy. Ma to związek z faktem, że prace na tym kluczowym szlaku komunikacyjnym na osi północ-południe odbywają się przy nieprzerwanym ruchu samochodowym. W zależności od daty podpisania umowy, aktualne zaawansowanie prac waha się od 38 do 72 proc.

A2. Kolejne odcinki w realizacji

W połowie zeszłego roku GDDKiA oddała do użytku 15 kilometrów autostrady A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Dzięki temu kierowcy podróżujący na wschód od stolicy mają do dyspozycji już ok. 36 km autostrady. W 2020 r. Dyrekcja udostępniła również kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17.

A4. Rozbudowa najbardziej obciążonych fragmentów

GDDKiA rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do poprawy warunków jazdy na odcinku dolnośląskim autostrady A4. 29 grudnia 2020 r. ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa.

A6 i A8. Krótkie drogi są udoskonalane

Dwie krótkie autostrady A6 i A8 są już w całości dostępne dla kierowców. Nie oznacza to jednak końca prac nad rozwojem związanej z nimi infrastruktury. Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) zostanie wyposażona w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS. W tym roku, wzdłuż niektórych odcinków A8, powstaną również nowe ekrany akustyczne.

9 grudnia 2020 roku oddano do ruchu przebudowany odcinek autostrady A6 Szczecin Dąbie-Rzęśnica o długości 3,5 km, który wcześniej oznakowany był jako droga ekspresowa.

A18. Wykonawcy zostali wybrani

Dwa odcinki A18, od granicy państwa do okolic węzła Iłowa, są już w realizacji, a dwa kolejne do węzła Golnice na terenie woj. dolnośląskiego, są na etapie końcowym procedury przetargowej. Na te ostatnie dwa odcinki wybrani już zostali wykonawcy, podpisanie umów planowane jest w I kw. 2021 roku.

