Domy do 70 m2 bez zezwolenia. Rząd przyjął projekt. „Bez książki budowy, bez zezwolenia”

Rząd przyjął projekt, który ma pozwolić na budowę domów do 70 m2 bez zezwolenia – ogłoszono po posiedzeniu Rady Ministrów. To na razie pierwszy krok do przyjęcia stosownego prawa, ale przybliża realizację jednego z pomysłów zawartych w Polskim Ładzie.