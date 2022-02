Po spotkaniu Sasin-Habeck. Nord Stream 2 nie może być rozpatrywany tylko w aspektach ekonomicznych

Podczas wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że jednym z tematów rozmowy z wicekanclerzem Niemiec, ministrem gospodarki i ochrony klimatu Robertem Habeckiem był gazociąg Nord Stream 2.

– Jest to inwestycja, która budzi w Polsce niezmiennie duży niepokój i w naszym odczuciu zagraża bezpieczeństwu energetycznemu, nie tylko Polski, ale też Europy. Z wielką satysfakcją odnotowałem stanowisko pana kanclerza, który podziela pogląd, że ta inwestycja nie może być rozpatrywana tylko w aspektach ekonomicznych, ale musi być brana pod uwagę kwestia polityczna i kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Zgodziliśmy się co do tego, że w ten sposób należy oceniać tą inwestycję w kontekście jej przyszłego funkcjonowania bądź dopuszczenia do jej funkcjonowania – mówił podczas konferencji Jacek Sasin.

Geopolityka będzie miała wpływ na eksploatację gazociągu

Wiceszef niemieckiego rządu pytany był podczas konferencji o przyszłość Nord Stream 2, w kontekście obecnych napięć na linii Moskwa-Kijów. Habeck przyznał, że geopolityka będzie miała wpływ na to, czy będzie zezwolenie na eksploatację gazociągu.

– Postawiona na ostrzu noża sytuacja geopolityczna nie może być bez znaczenia, jeśli chodzi o eksploatację tej nitki gazociągu – powiedział wicekanclerz Niemiec.

Jacek Sasin przypomniał, że Polska od początku była krytyczna wobec niemiecko-rosyjskiego gazociągu. Wicepremier przekonywał, że gwałtowne wzrosty cen gazu z którymi obecnie mamy do czynienia, pokazują, że „uzależnianie się od dostaw gazu rosyjskiego jest drogą błędną".

Pod koniec konferencji wicepremier raz jeszcze wyraził zadowolenie z deklaracji nowego niemieckiego wicekanclerza, iż gazociąg Nord Stream 2 nie będzie postrzegany jedynie w ramach ekonomicznych. – Ta geopolityczna ocena jest w tym wypadku bardzo istotna. To bardzo duża zmiana w stosunku do tego, co słyszeliśmy do tej pory, gdy mówiono o czysto ekonomicznej inwestycji. My w Polsce od początku wiedzieliśmy, że tak nie jest – podsumował Sasin.

