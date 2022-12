Zmiana narracji ws. wybuchów w Nord Stream. „Brak jednoznacznych dowodów”

Sprawa wybuchów w gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2 nadal nie została do końca wyjaśniona. Co prawda wiadomo już, że do wybuchów doszło, gdyż szwedzka prokuratura potwierdziła odnalezienie w miejscach rozszczelnień gazociągów ślady materiałów wybuchowych, ale nadal nie wiadomo najważniejszego.

Wybuchy w Nord Stream

O hipotezie, że gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2 zostały wysadzone, mówiło się niemal od początku, czyli od 26 września, ale pierwsze dowody na jej potwierdzenie pojawiły się 30 września, gdy we wspólnym liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ Dania i Szwecja napisały, że eksplozje, które spowodowały wycieki gazu z Nord Stream 1 i 2, mogły być spowodowane detonacją „kilkuset kilogramów materiałów wybuchowych”. 7 października dowody, które to potwierdziły, przedstawiła szwedzka policja.

Kto wysadził Nord Stream?

Większość liderów państw europejskich dość szybko zaczęła oskarżać o sabotaż Rosję. Współgrało to bowiem z narastającym szantażem energetycznym stosowanym jeszcze przed wojną przez Kreml.

Teraz, po kilku miesiącach śledztwa narracje w tej sprawie zaczyna się mocno zmieniać. Jeden z liderów państw Unii Europejskiej, na którego powołuje się The Washington Post, miał powiedzieć, że „do tej pory nie zebrano dowodów na to, że za sabotażem stała Rosja” . Tego typu zdanie ma być powszechne także wśród innych przywódców Unii Europejskiej. Niektórzy mieli nawet mówić, że Rosja nie ma z wybuchami nic wspólnego.

Wybuchy zarejestrowane przez naukowców

Hipotezę o wybuchach jako pierwsi przedstawili szwedzcy sejsmolodzy, którzy już w dniu rozszczelnienia gazociągów mówili o wyraźnych wskazaniach, które sugerują kilka eksplozji na dnie Bałtyku – Nie ma wątpliwości, że były to eksplozje – powiedział 26 września SVT sejsmolog Bjorn Lund z Narodowego Centrum Sejsmologii na Uniwersytecie w Uppsali.

