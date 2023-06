Politycy PiS ruszyli w #TrasaDotrzymanegoSłowa. Kaczyński na Via Carpatia

– Idea Via Carpatia powstała w 2006r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta droga miała zmienić sytuację między północą a południem. W 2006r. w Łańcucie zapowiedzieliśmy budowę tej drogi, ale rząd PO nie chciał realizować tej inwestycji – mówił Jarosław Kaczyński w Rudnej Wielkiej.

Jarosław Kaczyński o Via Carpatia

– Via Carpatia liczy ponad 700 km. Ta trasa będzie bardzo poważnym elementem rozwoju nie tylko tych ziem – mówił Jarosław Kaczyński. Dodał, że inwestorzy chętnie podejmują prace w miejscach, które są dobrze skomunikowane ze pomocą trasy Via Carpatia.

– Ta trasa pozwala na rozwój regionu, inwestorzy chcą inwestować w Polsce. Ta droga jest wpisana do projektu europejskiego, co jest zasługą pana europosła Tomasza Poręby. Trzeba mówić o tym, kto zrealizował tę inwestycję, a kto jej się sprzeciwiał – wskazał.

Poręba o drodze do Via Carpatia

Obecny na konferencji europoseł podkreślał, że idea Via Carpatia przez lata „nie miała łatwo” , choć jest strategiczna z punktu widzenia tej części Europy. – Nasi poprzednicy, rządu Donalda Tuska, Ewy Kopacz, nie chcieli tej drogi budować. My, będąc jeszcze w opozycji, rozmawialiśmy z komisarzami w Brukseli, przekonując ich do tego, jak ważna jest ta droga – wspominał Poręba.

Przypominał, że podczas prezentacji projektu w PE w 2014 europosłowie Platformy Obywatelskiej próbowali zamknąć projekt na poziomie komisji. – To im się udało, ale my walczyliśmy – mówił Poręba. Pokazał też, jak wyglądają zrealizowane przez PiS odcinki Via Carpatia. – Dziś budow przyspieszyła radykalnie i my tę drogę na pewno wybudujemy – zapewniał.

O inwestycjach infrastrukturalnych mówili także inni politycy. Paweł Szefernaker przypominał o ważnych inwestycjach zrealizowanych w regionie koszalińskim. To m.in. budowa dróg ekspresowych S6 i S11 czy nowego dworca w Koszalinie.

