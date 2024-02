Tusk mówił o CPK. Posłanka Lewicy wysłała interpelację i wystosowała apel

Prezydent Andrzej Duda zwołał 13 lutego Radę Gabinetową, podczas której on, premier Donald Tusk i ministrowie nowego rządu, wymieniali się informacjami i poglądami na najważniejsze tematy. Jednym z nich była budowa CPK.

Rada Gabinetowa. Tusk i Duda o CPK

– Jeśli chodzi o CPK, to wiem, że pan prezydent wielokrotnie komunikował, że bardzo mu zależy, aby Centralny Port Komunikacyjny powstał. Na CPK wydano do tej pory 2,7 mld złotych, w spółce zatrudnionych jest 750 osób, (...) wynagrodzenie dla zarządu wydano 11 mln zł, na promocję i lobbing wydano 27 mln zł. To pokazuje dlaczego tyle miejsca w przestrzeni publicznej poświęca się tematowi CPK – mówił na Radzie Gabinetowej Donald Tusk.

– Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji zaplanowanej na minimum 155 miliardów złotych. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z którymi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania dane wyjściowe, jak i dane końcowe jeśli chodzi o tę inwestycję – dodał premier Tusk.

Posłanka Matysiak dopytuje premiera Tuska

Do słów premiera Donalda Tuska odniosła się posłanka Lewicy Paulina Matysiak, która jest jedną z dwóch członkiń tej partii w sejmowym zespole "Tak dla rozwoju. CPK – Atom – Porty", jest także jego wiceprzewodniczącą. Ważne, aby wspomnieć, że zespół założony został z inicjatywy byłego pełnomocnika rządu ds. budowy CPK – Marcin Horały, który jest przewodniczącym zespołu. W skład organu wchodzą głównie posłanki i posłowie PiS oraz Konfederacji.

Posłanka Lewicy zwróciła uwagę na słowa premiera, który powiedział, że „wszystkie dotychczasowe ekspertyzy stawiają pod znakiem zapytania całą inwestycję”. Na portalu X napisała, że zwróciła się do Donalda Tuska z prośbą o odpowiedź na trzy pytania precyzujące wypowiedź.

„Skierowałam dziś po tych słowach do pana premiera interpelację. A o co pytałam: O jakich ekspertyzach mówił dokładnie Pan Premier w przytoczonej wypowiedzi? Proszę o przekazanie ich kopii. Kto zlecił powyższe ekspertyzy, kto je wykonał i kiedy? Proszę o podanie wszelkich informacji w tym zakresie. Jak powyższe ekspertyzy mają się do zapowiadanych audytów odnośnie do projektu CPK?” – napisała. Zaapelowała także o merytoryczną debatę o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

