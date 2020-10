Ruszyły pierwsze wyprzedaże rocznika 2020. Jesienią można zyskać do 35 tys. zł

W Hyundai’u klienci indywidualni mogą liczyć na sumę korzyści wynoszą do 14 000 złotych. Czekają upusty gotówkowe, premie za odkup samochodów, promocyjne ubezpieczenie oraz indywidualne formy finansowania. Oferta wyprzedaży obejmuje między innymi modele i10, i20, i30, i30 N, Elantra, Ioniq, Kona, Tucson oraz Santa Fe.

W ramach wyprzedaży dla klientów indywidualnych Hyundai i10 objęty został rabatem 4 000 zł oraz premią za odkup 2 000 zł. Hyundai i20 oraz i20 Active dostępny jest z upustem w wysokości 5 500 PLN i premią za odkup wynoszącą 2 000 zł. Wybierając modele i30 Hatchback lub Wagon, klient może liczyć na sumę korzyści aż do 9 000 zł, dzięki promocji gotówkowej w wysokości do 7 000 zł oraz premii 2 000 zł za odkup obecnego samochodu.

Natomiast nowy i30 Hatchback, Fastback i Wagon dostępne są z upustem wynoszącym 5 000 zł. Klienci, którzy wybiorą sportowe modele i30 N Hatchback oraz i30 N Fastback mogą skorzystać z upustu wynoszącego 10 000 zł, a także premii za odkup w wysokości 2 000 zł. Na model Elantra przygotowano upust w wysokości 5 000 zł, a premia za odkup wynosi 2 000 zł. W przypadku modelu Ioniq Hybrid można natomiast otrzymać rabat 8 000 zł.

SUV-y także na wyprzedaży

Hyundai Santa Fe dostępny jest z sumą korzyści 12 000 zł, na którą składają się upust gotówkowy w wysokości 10 000 zł oraz premia za odkup obecnego samochodu 2 000 zł. Hyundai Tucson N Line dostępny jest z upustem 12 000 zł, oraz premią za odkup 2 000 zł, na pozostałe wersje obowiązują upustu do 10 000 zł. Natomiast kupując model Hyundai Kona, Klient może otrzymać upust w wysokości 7 000 zł lub 5 000 zł w przypadku modelu Kona Hybrid oraz premię za odkup 2 000 zł. Hyundai Kona Electric dostępny jest z upustem do 6 000 zł.

W Mitsubishi rabaty do 35 tys. zł

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 – pierwszy i najpopularniejszy na świecie i w Europie samochód SUV z napędem hybrydowym plug-in jest tańszy o 35 000 zł.

Kupując miejski model Space Star 2020 można zyskać 5200 zł a ceny startują od 40 990 zł. Nabycie modelu ASX 2020 wiąże się z korzyściami o wartości do 8800 zł a model ten można kupić za 77 490 zł. Przy zakupie rodzinnego SUV-a Mitsubishi Outlander klienci zyskują do 15 000 zł. Chętni do kupna SUV-a coupe Mitsubishi Eclipse Cross mogą liczyć na 14 000 zł zniżki a decydując się na pickupa L200 klienci zyskują do 28 000 zł.

Firma oferuje także niższe raty w programie Lease&Go – od 336 zł netto w przypadku modelu Space Star, od 494 zł netto – ASX, od 855 zł netto – Outlander, od 1005 zł – Outlander PHEV i od 759 zł netto – L200.