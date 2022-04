PAŻP negocjuje z kontrolerami do końca. Dziś kolejna tura rozmów

Wciąż nie jest przesądzone, że od 1 maja działanie lotnisk w Modlinie i Warszawie zostanie ograniczone o 75 proc. z powodu odejścia z pracy kontrolerów ruchu. Ostateczna decyzja o odwołaniu lotów na 1 maja musi zostać podjęte 30 kwietnia i do tego czasu będą trwały rozmowy, dzięki którym może uda się uzgodnić formułę, w której kontrolerzy cofną złożone wypowiedzenia.

Kontrolerzy lotów i PAŻP: jest zgoda na część postulatów

Rozmowy będą kontynuowane w środę. Jak informowaliśmy we wtorek, stronom udało się dojść do porozumienia w temacie warunków bezpieczeństwa pracy. Do ustalenia pozostają kwestie wynagrodzenia.

Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, kilkaset rejsów dziennie zostanie odwołanych, gdyż lotniska w Warszawie i Modlinie będą działały tylko przez kilka godzin dziennie. Rząd opublikował rozporządzenie dotyczące funkcjonowania lotów nad Polską od 1 maja.

Rząd podał także listę kierunków, które zostaną objęte priorytetem w wykonywaniu połączeń. Na liście znalazły się 32 lotniska. W rozporządzeniu zaznaczone zostało, że ważna jest kolejność ich podania, gdyż oznacza ona priorytet obsługi.

Priorytetowe kierunki wskazane przez rząd:

Londyn – Heathrow (EGLL); Londyn – Luton (EGGW); Londyn – Stansted (EGSS); Frankfurt (EDDF); Nowy Jork (KJFK); Chicago (KORD); Paryż (LFPG); Bruksela (EBBR); Stambuł (LTFM); Rzym (LIRF); Amsterdam (EHAM); Toronto (CYYZ); Dubaj (OMDB); Incheon (RKSI); Monachium (EDDM); Rzeszów (EPRZ); Wiedeń (LOWW); Tel Awiw (LLBG); Oslo (ENGM); Zurich (LSZH); Dublin (EIDW); Kopenhaga (EKCH); Budapeszt (LHBP); Wilno (EYVI); Praga (LKPR); Bukareszt (LROP); Düsseldorf (EDDL); Barcelona (LEBL); Lizbona (LPPT); Tbilisi (UGTB); Berlin (EDDB); Szczecin-Goleniów (EPSC)

Pasażerowie, których loty zostaną odwołane, otrzymają zwrot kosztów biletów, ale odszkodowanie za zbyt późno ogłoszony lot nie będzie się im należało. W poniższym tekście wyjaśniamy, dlaczego.

