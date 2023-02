Horała: Budowa CPK zacznie się latem

Jam mówił w rozmowie z Radiem Plus pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, spółka celowa czeka na decyzję środowiskową, co jest ostatnim etapem formalnym przed rozpoczęciem budowy megalotniska.

Pierwsza łopata pod CPK

Jak mówił Horałą, pierwsza łopata na budowie CPK zostanie wbita prawdopodobnie latem. – Mamy już pozyskane grunty w programie dobrowolnych nabyć, jest ich wystarczająco dużo, żeby zacząć budowę – powiedział pełnomocnik rządu.

W programie dobrowolnych nabyć, czyli bez przymusowych wywłaszczeń, spółka chce pozyskać około 1000 hektarów gruntów pod budowę lotniska. Nie są to wszystkie potrzebne tereny, ale jak mówi Horała, wystarczą, żeby budowa mogła się bez przeszkód rozpocząć.

Ile płacimy za CPK

W rozmowie z Radiem Plus Marcin Horała był pytany także o to, ile do tej pory kosztował Polskę projekt CPK i ile stracilibyśmy, gdyby kolejna władza zdecydowała się na porzucenie projektu.

– To są trzy poziomy kosztów. Pierwszy to pieniądze już wydane, to jest około pół miliarda złotych. Drugi poziom to już zawarte umowy, które w przypadku zerwania wiążą się z wypłatą odszkodowania, to jest kilka miliardów – powiedział Horała.

Trzeci poziom, wymieniony przez pełnomocnika rządu, to koszty łączące się z międzynarodowymi zobowiązaniami do budowy wspólnej sieci szybkiej kolei, która jest częścią projektu CPK.

Plany budowy CPK są bardzo ambitne, za pięć lat wylądują tam pierwsze samoloty

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, którego zadaniem będzie zintegrowanie transportu lotniczego, kolejowego i drogowego.

W ramach tego projektu w okolicach miejscowości Baranów położonej 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. Według wstępnych założeń w pierwszym etapie miałby on obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace budowlane w Łodzi, na budowie tunelu Kolei Dużych Prędkości. Poza tym zarząd spółki zarządzającej projektem rozpisał już dwa przetargi na wykonanie projektów obiektów towarzyszących lotniska. Chodzi o terminal cargo, wieżę kontroli lotów, obiekty służb ratowniczo-gaśniczych czy centrum operacyjne lotniska.

