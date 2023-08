PKP Intercity ponownie idzie na zakupy. Poprzednia oferta przekroczyła budżet o 2,5 mld zł

PKP Intercity ponawia przetarg na zakup 8 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Poprzednie podejście okazało się nieudane, gdyż jedyna firma, która się zgłosiła, zaoferowała kwotę przekraczającą zakładany budżet o aż 2,5 miliarda złotych.

PKP kupuje nowe pociągi

Po pierwszym nieudanym podejściu firma PKP Intercity wyraźnie zmieniła warunki konkursu. „Przewoźnik uelastycznił warunki realizacji przyszłego zamówienia oraz zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację projektu” – czytamy w komunikacie spółki.

Spółka ma ambitne plany. Do 2030 roku chce uruchamiać około dwa razy więcej pociągów, zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie i zaoferować podróżnym wysoki standard podróży. Aby to zrobić na inwestycje, przeznaczono w tym okresie aż 27 miliardów złotych. W nowej strategii kluczowe ma być właśnie rozstrzygnięcie wznowionego przetargu na nowe składy.

Drugie podejście do przetargu

„W 2020 roku przewoźnik rozpoczął przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego od przeprowadzenia dialogu technicznego z potencjalnymi producentami pojazdów. Dzięki temu możliwe było stworzenie opisu potrzeb i wymagań niezbędnych do wszczęcia procedury zmierzającej do wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. W 2021 roku PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, a w 2022 roku zaprosiło wykonawców biorących w nim udział do złożenia ofert. Na początku tego roku została złożona jedna oferta, której wartość wynosiła ponad 7,8 mld zł brutto, co znacząco przewyższyło zakładany budżet o 2,4 mld zł brutto” – czytamy w komunikacie spółki.

Warunki miały zostać jednak urealnione, co ma pozwolić na rozstrzygnięcie przetargu. Nowe postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Firma dopisała do konkursu także nowe warunki. PKP Intercity zakłada, że realizacja projektu zakończy się w 2026 roku. Co ciekawe, duża część środków na zakup nowych pociągów ma pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.

„Piętrowe składy wagonowe będą nowością we flocie PKP Intercity. Pozwolą na sprawną obsługę pasażerów podróżujących między największymi polskimi aglomeracjami. Piętrowym pociągiem komfortowo będzie mogło podróżować jednocześnie nawet 700 osób. Możliwości techniczne pojazdów będą dostosowane do zmodernizowanych linii kolejowych, wyposażonych w europejski system bezpieczeństwa ETCS, co pozwoli na podróże z prędkością nawet 200 km/h” – czytamy.

Czytaj też:

Jak PKP Intercity korzysta z funduszy unijnych

Czytaj też:

Koniec ze staniem w kolejkach do kas. PKP Intercity wprowadza zasadniczą zmianę