Kolekcje Wojas i Bartek w sklepach Deichmann

„Wprowadzając kolekcje obuwia firm Wojas S. A. i Bartek S. A. poszerzamy ofertę Deichmann w Polsce i za granicą. W ten sposób wzmacniamy potencjał rynkowy naszych firm i maksymalizujemy korzyści ze współpracy. Oferując wysokiej jakości obuwie renomowanych polskich marek, które odzwierciedlają aktualne trendy rynkowe, odpowiadamy również na potrzeby naszych klientów” – powiedział prezes Deichmann Johannes Obersteiner.

Oferta marki Wojas stworzona specjalnie dla Deichmann obejmuje 30 modeli butów damskich oraz 20 modeli butów męskich, a w sklepach tej sieci klienci będą mogli wybierać spośród 40 modeli butów Bartek, podano także.

„Cieszymy się, że począwszy od sezonu jesień/zima 2019 specjalnie stworzona kolekcja obuwia marki Wojas będzie dostępna w sklepach Deichmann nie tylko w Polsce, ale także w Rumunii, Bułgarii, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech. Oznacza to dla nas poszerzenie kanału dystrybucji marki Wojas i dotarcie z ofertą naszego obuwia do szerokiego grona nowych klientów” – powiedział prezes firmy Wojas Wiesław Wojas.

„Dla naszej firmy to bardzo ważne, że już tej jesieni dedykowana kolekcja obuwia dziecięcego Bartek zostanie wprowadzona do wybranych sklepów Deichmann w pięciu krajach. Łącząc siły z europejskim liderem branży obuwniczej, jakim jest Deichman, mamy możliwość zaoferować nowym klientom w Polsce i za granicą dostęp do bardzo dobrej jakości obuwia dla dzieci” – powiedział prezes firmy Bartek Paweł Bartnicki.