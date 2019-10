Torebki marki Wittchen powracają do Lidla. Sprawdź, jakie modele będą w sprzedaży

To już 14. raz, kiedy w sklepach Lidl pojawią się torebki marki Wittchen, polskiego producenta galanterii skórzanej. Torebki tej marki wyróżnia ponadczasowa elegancja, która harmonijnie współgra z najnowszymi trendami oraz wysoką jakością wykonania. Tym razem dla miłośników elegancji i funkcjonalności przygotowano ponad 50 wzorów skórzanych torebek, a także plecaki skórzane w 4 wzorach. Będą one sprzedawane w cenie 279 zł za sztukę. Panowie również znajdą coś dla siebie – producent proponuje wykonaną z naturalnej włoskiej skóry listonoszkę (189 zł/ 1 szt.) w 3 wzorach do wyboru. W ofercie znajdą się pierwszy raz także aktówki (279 zł/ 1 szt.).

– Cieszymy się, że już 14. raz z rzędu możemy zaproponować naszym klientom produkty Wittchen, firmy rodzinnej o wieloletniej tradycji. Marka Wittchen doskonale odzwierciedla również podejście Lidla – najlepszy jakościowo produkt po przystępnej cenie. Nasza coroczna wspólna oferta zawsze spotyka się z wielkim zainteresowaniem klientów i jesteśmy przekonani, że tak samo będzie również i tym razem – zachęca Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

„Do przygotowania kolekcji wybraliśmy 5 rodzajów najlepszych włoskich skór”

– Przygotowywanie corocznej kolekcji dla Lidl Polska, to dla nas ważny punkt w planie całego roku. Cieszymy się, że tę współpracę kontynuujemy i po raz kolejny możemy zaproponować piękne i praktyczne torebki i plecaki, wykonane ręcznie, z naturalnej, włoskiej skóry. Klienci Lidla mogą wybierać spośród aż ponad 50 wzorów. Do przygotowania kolekcji wybraliśmy 5 rodzajów najlepszych włoskich skór. Mamy oczywiście uniwersalną i ponadczasową skórę klasyczną, a także skórę pikowaną, która nigdy nie wychodzi z mody. Luksusową miękkość zapewnia nam skóra Nappa, a jeśli zależy nam na wytrzymałości i odporności na zarysowania powinniśmy wybrać torbę ze skóry Saffiano. Bardziej odważnym wyborem będzie skóra Lizard, stylizowana na skórę jaszczurki, której faktura nadaje klasycznym modelom oryginalny charakter. Panów zachęcamy to zakupu listonoszek, zmieścimy w nich to co najpotrzebniejsze. W tym roku w ofercie znajdziemy 3 wzory męskich listonoszek, a także nowość – aktówki” – podkreśla Monika Wittchen, Wiceprezes Zarządu Wittchen S.A.

Nowa kolekcja skórzanych torebek marki Wittchen dostępna będzie w sklepach Lidl od soboty, 12 października do wyczerpania zapasów.